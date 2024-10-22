القسام تتبنى قتل قائد اللواء 401 في "جيش" العدو في جباليا

تبنّت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، قتل قائد اللواء "401" في "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، العقيد الذي أقرّ الاحتلال بمقتله، في الـ20 من تشرين الثاني/أكتوبر الماضي، في مخيم جباليا.

وفي تفاصيل العملية التي أعلنتها، الثلاثاء، فقد فجّرت كتائب القسّام عبوةً مضادةً للأفراد "تلفزيونية"، بعد ظهر يوم الأحد، في مجموعة قيادة إسرائيلية راجلة مكوّنة من 12 ضابطاً، في منطقة الفالوجا، غربي المخيم، ما أدى إلى وقوع أفرادها بين قتيل ومصاب.

ومن بين المصابين قائد كتيبة من اللواء الذي قتل قائده، وقد أُصيب بجروح خطيرة، بحسب ما أقرّ به "جيش" الاحتلال عقب العملية.

أما فيما يتعلق بتفاصيل مقتل العقيد دقسة التي نشرها الإعلام الإسرائيلي سابقاً، فذكرت إذاعة "الجيش" أنّه وصل إلى مخيم جباليا، رفقة ضباط آخرين، على متن دبابتين بـ"هدف إجراء مراجعة عملياتية".

وأضافت الإذاعة أنّ الضباط خرجوا من الدبابتين على بعد نحو 20 متراً من نقطة المراجعة التي يُفترض أن يكونوا فيها ليراقبوا منطقة القتال. وهناك، انفجرت فيهم العبوة الناسفة.

وأشارت تقارير لـ"الجيش" إلى أنّ المقاومة الفلسطينية فجّرت العبوة عبر سلك، يتمّ من خلاله تنشيط العبوة بمجرد الدوس عليه أو سحبه.

يُذكر أنّ دقسة هو الضابط الأرفع رتبةً الذي يُقتل بنيران المقاومة منذ بداية المعارك البرية في قطاع غزة، والقتيل السادس برتبة عقيد.

وعلّقت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية على مقتله، بحيث أقرّت بأنّ قيام القسّام بقتل كولونيل إسرائيلي في شمالي القطاع غزة أكد أنّها "لا تزال قوة حرب عصابات فعالةً، تمتلك ما يكفي من المقاتلين والذخائر لتوريط الجيش الإسرائيلي في حرب بطيئة وطاحنة وغير قابلة للربح".

وأضافت الصحيفة أنّ هذا الهجوم كان مفاجئاً، وهو "يوضح كيف صمدت حماس لمدة عام تقريباً، منذ غزو إسرائيل لغزة في أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2023"، مضيفةً أنّ التكتيكات التي تنتهجها حماس في شمالي قطاع غزة، حيث يفرض الاحتلال حصاراً مطبقاً، "تجعل هزيمتها أمراً صعباً".