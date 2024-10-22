لبنان: شهداء في مجازراستهدفت عدة مناطق.. وحصيلة العدوان الإسرائيلي ترتفع

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2546 شهيداً و 11862 جريحاً، موضحةً أنّ حصيلة اعتداءات الاحتلال، الإثنين، بلغت 63 شهيداً و234 جريحاً.

وفي مجازر ارتكبها الاحتلال في مناطق متعددة، أكدت الوزارة ارتقاء 5 شهداء وإصابة 21 شخصاً من جراء الغارة الإسرائيلية على كسار الزعتر في النبطية، جنوبي لبنان.

وارتقى 5 شهداء أيضاً وجرح 10 أشخاص من جراء غارة شنّها الاحتلال على منطقة المعالي في بعلبك - الهرمل. وتحدث مراسلنا عن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة النبي شيت جنوبي شرقي بعلبك.

وارتقى 12 شهيد وجرح عشرات آخرين في استهداف إسرائيلية لبلدة تفاحتا الجنوبية، مشيراً إلى أنّ فرق الإنقاذ لا تزال تعمل على رفع الأنقاض.

وأشارت وزارة الصحة إلى ارتفاع عدد المجزرة الإسرائيلية في منطقة الجناح في بيروت إلى 18 شهيداً، بينهم أربعة أطفال، إضافةً إلى وقوع 60 جريحاً.

وشنّ العدو غارة استهدف أحد الأبنية السكنية في منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت.