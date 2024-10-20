إسقاط 110 مسيرات أوكرانية فوق عدة مقاطعات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت خلال الليلة الماضية 110 طائرات مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.

و تم تدمير واعتراض 110 طائرات أوكرانية مسيرة من قبل أنظمة الدفاع الجوي أثناء الخدمة، إذ تم إسقاط 43 طائرة دون طيار فوق مقاطعة كورسك، و27 فوق مقاطعة ليبيتسك، و18 فوق مقاطعة أوريول، و8 فوق مقاطعة نيجني نوفغورود، و7 فوق مقاطعة بيلغورود، و6 فوق مقاطعة بريانسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة موسكو”.

من جهته أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين في بيان له عبر تطبيق التلغرام أن الدفاع الجوي صد هجوماً بطائرة دون طيار كانت تحلق باتجاه موسكو في منطقة رامنسكي الحضرية، لافتاً إلى أنه لم تقع إصابات أو أضرار مادية في الموقع الذي سقط فيه الحطام وفقاً للبيانات الأولية.

سبوتنيك