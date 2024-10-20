20-10-2024
متظاهرون في شيكاغو الأمريكية يطالبون بوقف الدعم الأميركي لكيان الاحتلال
طالب المئات من النشطاء في مظاهرة جابت شوارع مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأميركية بوقف الدعم الأميركي المستمر للكيان الإسرائيلي، وضرورة فرض حظر للأسلحة المرسلة إليه بشكل فوري لوقف العدوان على قطاع غزة.
وذكرت وكالة وفا أن النشطاء الذين يواصلون مسيراتهم الأسبوعية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، رفعوا العلم الفلسطيني والشعارات المنددة باستمرار المجازر بحق الشعب الفلسطيني، ورفض الصمت الأميركي تجاه استمرار حكومة الاحتلال في “إبادتها الجماعية” بحق الشعب الفلسطيني.
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