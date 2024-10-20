عدوان إسرائيلي على الضاحية و4 شهداء في النبطية

20-10-2024

عدوان إسرائيلي على الضاحية و4 شهداء في النبطية

شن العدو الإسرائيلي غارات استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، طالت الحدث وحارة حريك، حيث تم استهداف مبنى سكنياً قرب مسجد الحسنين.

كما شن الاحتلال سلسلة غارات عنيفة استهدفت، فجر اليوم الأحد، مدينة النبطية، ما أدى لارتقاء 4 شهداء.

كذلك شنّ الاحتلال قصفاً مدفعياً على الأطراف الجنوبية لبلدة الخيام وعلى سهلها، وبلدة شبعا.

واستهدفت غارات إسرائيلية بلدتي الطيبة ودير سريان.

يأتي ذلك في وقت يواصل الاحتلال عدوانه على لبنان واعتداءاته التي طالت مختلف المناطق اللبنانية. وقد ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 2448 والجرحى إلى 11471.

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