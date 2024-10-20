المقاومة العراقية تُهاجم هدفاً حيوياً في الجولان السوري المحتل

هاجمت المقاومة العراقية، فجر اليوم الأحد، هدفاً حيوياً إسرائيلياً في الجولان السوري المحتل.

وتوعّدت المقاومة العراقية في بيان، بأنّها ستستمرّ في "دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة"، استمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لفلسطين ولبنان، و"ردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وبالتزامن، نشرت المقاومة العراقية مشاهد من إطلاقها للطيران المسير في اتجاه هدف حيوي في الجولان المحتل.

وأمس السبت، أعلنت المقاومة عن عمليتين منفصلتين، نفذتهما باستخدام الطيران المسيّر، استهدفت من خلالهما هدفاً حيويّاً للاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل، وآخر في "إيلات" (أم الرشراش المحتلة)

وكانت قد أعلنت عن استهدافها في اليوم نفسه أيضاً، في بيانين منفصلين، هدفاً عسكرياً شمالي فلسطين المحتلة، وآخر حيوياً في الجولان المحتل.

وتأتي هذه العمليات في سياق تصعيد المقاومة العراقية من وتيرة المواجهة، في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي وتوسيعه في لبنان وفلسطين المحتلة.

