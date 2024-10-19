المقاومة العراقية تُهاجم هدفاً عسكرياً شمالي فلسطين المحتلة

هاجمت المقاومة العراقية، صباح اليوم السبت، هدفاً عسكرياً في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بواسطة الطيران المسيّر.

وأكّدت المقاومة العراقية، في بيان، "مواصلة العمليات دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة"، استمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لفلسطين ولبنان، و"ردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

ونشرت المقاومة مشاهد لإطلاق مجاهديها الطيران المسيّر في اتجاه هدف عسكري في الأراضي المحتلة.

وكانت المقاومة العراقية قد هاجمت، أمس الجمعة، هدفاً حيوياً في شمالي فلسطين المحتلة بواسطة الطيران المسيّر أيضاً.

وقبل يومين، نفذت المقاومة العراقية هجوماً على هدف حيوي في أم الرشراش المحتلة بواسطة الطيران المسيّر، بينما وجّهت، فجر يوم الأربعاء، ضربةً في اتجاه هدفٍ حيوي إسرائيلي وسط فلسطين المحتلة، بواسطة "طائرة ذات قدرات متطورة".

وتأتي هذه العمليات في سياق تصعيد المقاومة العراقية من وتيرة المواجهة، في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي وتوسيعه في لبنان وفلسطين المحتلة.