حزب الله ينفذ الجمعة 21 عملية عسكرية ضد الاحتلال

نفّذت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، يوم أمس الجمعة، 21 عملية عسكرية، وتراوحت بين عمليات تصدٍ لمحاولات تقدّم الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وبين عددٍ من العمليات ضد مواقع وقواعد وانتشار "جيش" الاحتلال، والمستوطنات شمالي فلسطين المحتلة.

وعند الساعة، 23:48، استهدفت المقاومة قاعدة "فيلون" في "روش بينا" ‏شرق مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية، "كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة"، وقبلها استهدفوا مدينة صفد المحتلة بصليٍة ‏صاروخية. ‏

وعند الساعة 09:20 من مساء أمس، أعلن حزب الله، استهداف دبابة "‏ميركافا" في محيط موقع العباد، بصاروخ موجّه، ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.‏

‏وفي إطار سلسلة عمليات "خيبر"، ‏وبنداء لبيك يا نصر الله، أطلقت المقاومة صليةً من الصواريخ ‏النوعية التي استهدفت موقع كريات "إيلعيزر" (قاعدة الدفاع الجوي الرئيسية) غرب مدينة حيفا. وضمن السلسة نفسها، نفذت المقاومة، عملية إطلاق سرب من المسيّرات الإنقضاضية على قاعدة "نشري" جنوب شرق حيفا.

كذلك، أطلقت المقاومة عند الساعة 07:00 من مساء أمس الجمعة، صليةً من الصواريخ النوعية التي استهدفت مدينة حيفا.

كما ‏استهدف مجاهدو المقاومة، عند الساعة 06:20، تجمعاً ‏لجنود العدو في محيط عيتا الشعب بصلية صاروخية. ‏

وفي سياق آخر، تصدى مجاهدو المقاومة في وحدات الدفاع الجوي عند الساعة 03:30 من بعد ظهر أمس الجمعة، مسيرة إسرائيلية في أجواء الجنوب بصاروخ أرض – جو، "فأجبروها على التراجع ومغادرة الأجواء اللبنانية".

و‏استهدف مجاهدو المقاومة عند الساعة 04:45، تجمعاً ‏لقوات الاحتلال في مستعمرة "شلومي" بصلية ‏صاروخية. كذلك، استهدفوا تجمعاً ‏لقوات الاحتلال عند عبارة كفركلا، بقذائف المدفعية. ‏

أيضاً، شن مجاهدو المقاومة، هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضيّة على تجمعات ‏لجنود الاحتلال في مدينة صفد المحتلة.