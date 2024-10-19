إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات روسية

أكّدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنّ أنظمة الدفاعات الجوية الروسية، أسقطت خلال الليلة الماضية، 16 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.



وقالت الدفاع الروسية: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولة من نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيّرة على أهداف في الأراضي الروسية".

وأضافت: "تم تدمير واعتراض 16 طائرة أوكرانية مسيّرة من قبل أنظمة الدفاع الجوي أثناء الخدمة، إذ تم إسقاط 13 مسيّرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، واثنتين فوق أراضي مقاطعة روستوف وواحدة فوق مقاطعة بيلغورود".



وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.



ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأميركية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.