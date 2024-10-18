وقوع قوة إسرائيلية في كمين محكم بجباليا

كشف مصدر ميداني في شمال قطاع غزة عن تفاصيل "الحدث الأمني الصعب" الذي أشارت إليه وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم السبت، حيث وقعت قوة إسرائيلية في كمين مُحكم في الشمال.

وفي التفاصيل، أفاد المصدر الميداني، بأنّ الاحتلال استدعى فريقاً قتالياً من لواء "غفعاتي"، حيث بدأ محاولاته لتعميق الدخول نحو مخيم جباليا.

وقال المصدر إنّ مدرعات "اللواء 401" و"اللواء 460" اتخذت وضعية الإسناد لهذه القوة لأنّها "تصبح ضعيفة المناورة في زقاق المخيم".

وأضاف المصدر أنّ "الاحتلال شنّ هجوماً من عدة اتجاهات على مخيم جباليا، مع ساعات الليل الأولى، حيث تحركت قوات المشاة والمدرعات من محاور شرقية وغربية وشمالية إلى مخيم جباليا".



في غضون ذلك، "وقعت قوة مشاة استطلاع خاصة للاحتلال في كمين محكم في مخيم جباليا، فيما حاول الاحتلال تخليصها وفك اشتباكها لأكثر من 3 ساعات".

كما هرعت المروحيات للإنقاذ، وتدخلت المدفعية والطيران الحربي بنيران كثيفة على محاور القتال واستهدفت عشرات المباني، بحسب ما أكد المصدر الميداني.

ولا تزال الاشتباكات مستمرة حالياً، لكن بوتيرة أخف، خاصةّ وأنّ "العدو يحاول دائماً التراجع للخلف بعد انتهاء الليل"، وفق المصدر.

ولفت المصدر الميداني إلى أنّ قوات الاحتلال "تمركزت في منطقة زايد وقليبو مع قصف متقطع على باقي المناطق المحيطة"، مشيراً إلى عشرات الشهداء والجرحى في الشوارع وتحت الأنقاض من دون السماح للدفاع المدني بالوصول إليهم.

وعلى الرغم من القصف والحصار المتواصلين على شمال قطاع غزة منذ نحو 15 يوماً، تواصل المقاومة التصدي لقوات الاحتلال وإيقاع خسائر في صفوفها.

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