لبنان يستدعي سفير إيران في بيروت 

استدعت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية القائم بأعمال السفارة الإيرانية في لبنان، ميثم قهرماني، للتباحث حول تصريحات رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، الأخيرة التي أثارت جدلاً.

وجاء هذا الاستدعاء بناءً على طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، الذي عبّر عن قلقه من هذه التصريحات، معتبراً إياها تدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي اللبناني.

خلال اللقاء، شدّد الأمين العام لوزارة الخارجية اللبنانية، السفير هاني الشميطلّي، على أهمية الجهود الدبلوماسية التي يبذلها لبنان لحماية سيادته وأمنه، من خلال الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، والذي يهدف إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.

وأكد أن لبنان يعوّل على دعم الدول الصديقة في هذه المرحلة الحساسة، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على استقلالية القرار اللبناني.

من جهته، أعرب القائم بالأعمال الإيراني عن تفهّم بلاده للوضع الحساس الذي يمر به لبنان، مؤكداً أن تصريحات قاليباف تم توضيحها لاحقاً في بيان، وأشار إلى حرص إيران على احترام سيادة لبنان ودعمه في الظروف الصعبة.

وكانت تصريحات قاليباف قد تطرقت إلى استعداد إيران للتفاوض مع فرنسا بشأن تطبيق القرار 1701، وهو ما أثار استياء لبنان، حيث اعتبره تدخلاً في شؤونه الداخلية، خاصة وأن بيروت ترفض أي نوع من الوصاية المفروضة.

وطالب ميقاتي وزير الخارجية بإبلاغ الجانب الإيراني برفض لبنان لأي تدخل خارجي في قضاياه السيادية، والتأكيد على أن أي نقاش حول القرار 1701 هو حق حصري للبنان.

وقد أثارت تصريحات قاليباف نقاشاً واسعاً في الأوساط السياسية اللبنانية، حيث رأت فيها محاولة غير مقبولة لفرض وصاية على البلاد، وهو ما دفع الحكومة اللبنانية لاتخاذ إجراءات دبلوماسية حازمة للتأكيد على موقفها الرافض لأي تدخل خارجي.

روسيا اليوم