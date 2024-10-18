كيف سيكون واقع الكهرباء في ريف دمشق خلال الشتاء؟

أوضح غياث عودة، المدير العام لشركة كهرباء ريف دمشق، أن تحسّن التيار الكهربائي مؤخراً يعود إلى زيادة كميات الكهرباء المولّدة من المؤسسة العامة وتوزيعها على مختلف مناطق ريف دمشق، بالإضافة إلى اعتدال الأحوال الجوية.

وأشار عودة إلى أن انخفاض حمولة المحولات الكهربائية كان له تأثير مهم أيضاً. ففي السابق كانت المحولات تعمل بنسبة 100% من طاقتها، أما الآن فقد انخفضت الحمولة إلى 70%، مما سمح بتوسيع نطاق تغذية الكهرباء من 4 قرى إلى 5 أو 6 قرى ومع ذلك، أكد أن توفر الكهرباء يظل مرتبطاً بكميات التوليد.

أما بالنسبة لوضع الكهرباء خلال فصل الشتاء، فقد بيّن عودة أن مؤسسة التوليد والتوزيع تقوم بأعمال الصيانة اللازمة للمحولات وشبكات الكهرباء، مع العمل على زيادة كمية الكهرباء المولدة، سواء من خلال مشاريع الطاقة الشمسية أو الطاقة البديلة أو صيانة العنفات.

هذا يأتي استجابة لزيادة استهلاك الكهرباء في الشتاء نتيجة ارتفاع حمولة المحولات الكهربائية. وأشار إلى أن ساعات التقنين ستكون متقاربة في مختلف مناطق المحافظة إلى حدٍ ما.

وأوضح أن برنامج التقنين يعتمد بشكل أساسي على كمية الكهرباء المتاحة للتوليد. حالياً، مع زيادة كمية التوليد واعتدال الطقس، تقلصت ساعات التقنين في بعض المناطق من 10 ساعات قطع إلى 5 ساعات قطع مقابل ساعة وصل.

وتوقع أنه في الشتاء، إذا انخفضت كمية التوليد، فمن الممكن أن تزداد ساعات التقنين مرة أخرى.

يُذكر أن التقنين الكهربائي في فصل الشتاء يزداد عادة بسبب الظروف الجوية، حيث وصلت بعض المناطق في العام الماضي إلى 12 ساعة قطع مقابل ساعة وصل.

أثر برس