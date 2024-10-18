شبكة لصوص ونشالين في كراجات العباسيين

نتيجة للمراقبة والمتابعة المستمرة، تمكنت دوريات قسم شرطة العباسيين في دمشق من إلقاء القبض على شخص يدعى (رامي . ك) في منطقة كراجات العباسيين، أثناء قيادته مركبة من نوع (هونداي فيرنا). تم ضبط 12 جهازاً خلوياً بحوزته، وتبين أنها مسروقة.

بعد إحضاره إلى مركز الشرطة، اعترف خلال التحقيق بتورطه في سرقة الأجهزة بالتعاون مع المدعو (بشير . ع) وأشخاص آخرين لا يزالون متوارين عن الأنظار. وكشف أنهم يشكلون عصابة متخصصة في سرقة الهواتف المحمولة عن طريق المغافلة في المناطق المزدحمة ووسائل النقل العامة. وأشار إلى أنهم استأجروا المركبة لاستخدامها في تنقلاتهم وإخفاء الأجهزة المسروقة، قبل بيعها لشخص آخر في منطقة (جرمانا) بريف دمشق، وتقاسم الأرباح فيما بينهم.

تم إلقاء القبض على (بشير . ع)، الذي اعترف بدوره في هذه السرقات. وبعد التحقيقات، تبين وجود عدة إذاعات بحث بحقهما بجرائم النصب والتزوير.

تم استرداد عدد من الهواتف المسروقة، وسيتم تسليمها إلى أصحابها وفقاً للإجراءات القانونية. ولا تزال عمليات البحث مستمرة للقبض على باقي أفراد العصابة. كما تم حجز المركبة المستخدمة وسيتم إحالة المتهمين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وزارة الداخلية السورية