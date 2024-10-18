تقرير البنك الدولي حول تغير مستوى الدخل في الدول العربية

أصدر البنك الدولي تقريرًا جديدًا يصنف الدول العربية بناءً على نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (بالدولار الأمريكي)، مما يكشف عن تفاوت كبير بين الدول من حيث مستوى الدخل.

ويصنّف البنك الدولي 6 دول عربية، هي: السعودية، وقطر، والبحرين، والإمارات، وعُمان، والكويت، ضمن الدول مرتفعة الدخل، حيث يفوق فيها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مستوى 14005 دولارات، وفق بيانات البنك.

العراق، وليبيا، والجزائر، تُصنَّف ضمن الشريحة العليا للدول متوسطة الدخل، إذ يتراوح فيها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بين 14005 دولارات و4516 دولار.

فيما مصر، وتونس، والمغرب، وموريتانيا، وجيبوتي، ولبنان، وفلسطين، والأردن، وجزر القمر، ضمن الشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل، ويتراوح فيها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بين 4515 دولار و1146 دولار.

أما الدول التي تُصنّف منخفضة الدخل، إذ يقلّ فيها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عن 1145 دولار أو يساويه، فهي: اليمن، والصومال، والسودان، وسوريا.

هذا التصنيف يعكس الفجوة الكبيرة بين دول المنطقة، حيث تشهد بعض الدول ارتفاعًا في مستويات الدخل بفضل مواردها الطبيعية مثل النفط، في حين تعاني دول أخرى من الفقر والصراعات المستمرة، مما يؤثر على نصيب الفرد من الناتج المحلي.



بزنس٢ بزنس