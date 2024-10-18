إسرائيل المتوسعة باستمرار ستمهد الطريق لزوالها

ديفيد هيرست:

إنها مسألة وقت فقط قبل أن تشمل الحرب كل دولة مهددة بغارات العقاب الإسرائيلية وحدودها المتوسعة باستمرار.

كانت صورة فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا مصابة بحروق النابالم وهي تركض عارية على طريق في فيتنام صادمة للغاية عام 1972 لدرجة أنها فازت بجائزة بوليتسر. وأصبحت الصورة الأيقونية ل"رعب الحرب" لحرب فيتنام.

إننا نرى اليوم في غزة ولبنان صوراً كثيرة لأشخاص يحترقون، وخيام مشتعلة، وجثث متراكمة في شوارع مخيم جباليا للاجئين، وناجين يترنحون من بين الأنقاض وهم يحملون بين أيديهم جثث أطفالهم الصغار، ولكن أحدًا لا يكلف نفسه عناء نشرها.

إن صور "إرهاب الحرب" التي ترتكبها إسرائيل في غزة أو لبنان لا تدخل في قائمة جوائز بوليتسر. كما أنها لا تثير تصريحات الإدانة أو الاشمئزاز من جانب رؤساء الولايات المتحدة أو رؤساء الوزراء البريطانيين. إن المحررين خائفون للغاية.

إن الإشارة إلى أن إسرائيل تقتل الأطفال عمداً في غزة هي "افتراء دموي" يذكر الروائي البريطاني هوارد جاكوبسون بمذابح اليهود في إنجلترا في القرن الثالث عشر التي اندلعت شرارتها بسبب شائعات مفادها أنهم كانوا يأكلون رفات الأطفال المسيحيين في خبز الماتزو. لكن القوات الإسرائيلية تقتل النساء والأطفال عمداً في غزة ولبنان، والرأي العام المحلي في إسرائيل يحث جنودها على الاستمرار في ذلك. ولا توجد محرمات في المناقشة في إسرائيل حول الحل النهائي لشمال غزة أو جنوب لبنان. لا توجد أي تعقيدات في استخدام كلمات مثل "الإبادة".

هذا ما يفعله عوزي رابي، أحد أبرز الخبراء الإسرائيليين في شؤون الشرق الأوسط. فقد قال المحاضر البارز في قسم دراسات الشرق الأوسط وأفريقيا في جامعة تل أبيب في مقابلة تلفزيونية الشهر الماضي: "إن أي شخص يبقى هناك (شمال غزة) سيحكم عليه القانون باعتباره إرهابياً وسيمر إما بعملية تجويع أو عملية إبادة".

إن المؤرخين في إسرائيل ليسوا عائقاً أمام الحديث عن الإبادة الجماعية. بل إنهم محرضون عليها. وقال رابي إن إسرائيل لا ينبغي لها أن تحاول حل المشاكل في المنطقة بحذر غربي، مضيفاً أن تصرفات إسرائيل سوف تكون منكهة بـ"بهارات الشرق الأوسط". فما هي "خطة الجنرالات" الإسرائيلية وماذا تعني بالنسبة للحرب على غزة؟

بيني موريس، الذي كان في زمن مضى واحداً من "المؤرخين الجدد" الذين كشفوا عن المجازر التي ارتكبتها إسرائيل عام 1948، يريد الآن قصف إيران بالأسلحة النووية. إن الخطة التي يناقشها هؤلاء المؤرخون هي من تدبير الجنرال السابق في الجيش غيورا إيلاند. ويعترف إيلاند بأن تكتيكات إسرائيل في غزة فشلت. ويشير إلى أنه في كل مرة يطهرون فيها منطقة من مقاتلي حماس وينسحبون، تعود حماس إلى الظهور. ولكن إيلاند ليس من الحمائم.

إن الحل الذي يقترحه ليس التفاوض. بل إجبار 400 ألف من سكان شمال غزة على الخروج من خلال منحهم خيار الجوع أو الموت. ويقول إيلاند إن هذه هي الطريقة الوحيدة لتحقيق أهداف الحرب الإسرائيلية. وقد حظيت هذه الخطة بدعم واسع النطاق في الجيش والكنيست ووسائل الإعلام. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يدرسها.

إن خطة إيلاند بعيدة كل البعد عن التفكير الخيالي. فقد كلف نتنياهو مساعده الرئيس رون ديرمر في ديسمبر/كانون الأول الماضي بدراسة سبل "تقليص حجم غزة". ويعتقد كثيرون اليوم أن الجيش ينفذ بالفعل أجزاء من الخطة. أصدر الجيش أوامر إخلاء وردت في الخطة كمرحلة أولى.

إن مفتاح تكتيكات الحصار التي يتبعها آيلاند، ممر نتساريم الذي يقسم القطاع جنوب مدينة غزة، قد تم بناؤه بالفعل وتم تسليحه بحامية خاصة به. في وقت بناء الممر في فبراير/شباط الماضي، قال شمعون أوركابي، المقدم المسؤول عن رصف الطريق، إن أحد أهداف الطريق هو "منع المرور من الجنوب إلى الشمال والسيطرة عليه بدقة شديدة".

أبلغ ثلاثة جنود يخدمون في غزة صحيفة هآرتس هذا الأسبوع أن الخطة قيد التنفيذ. ونقل عن جندي متمركز في ممر نتساريم قوله: "الهدف هو إعطاء السكان الذين يعيشون شمال منطقة نتساريم موعدًا نهائيًا للانتقال إلى جنوب القطاع. وبعد هذا التاريخ، سيتم اعتبار كل من سيبقى في الشمال عدوًا وسيتم قتله".

*آلة القتل*

القتل العشوائي يحدث بالفعل أيضًا. في المزيج القاتل من القصف المستمر والطائرات الرباعية المروحيات وإسقاط القنابل التي تزن 2000 رطل على الخيام، أدخل الإسرائيليون أحدث آلات القتل: الروبوتات المتفجرة القادرة على هدم ستة منازل على التوالي. لقد شهد سكان شمال غزة بالفعل "عمليات هدم " شديدة الشدة حتى بالنسبة لهم، بعد أن نجوا من عام من الحرب الشاملة. وقال صحفي يعيش في هذا الجحيم لموقع ميدل إيست آي: "كان القصف مختلفًا عما شهدناه سابقًا. صوت الهدم المتفجر مرتفع جدًا، لم نشهده من قبل أبدًا. وعلى الرغم من هذا، فإن الناس، خاصة في جباليا، لا يتزحزحون من منازلهم. يقول الناس إننا نفضل الموت في الشوارع بدل المغادرة إلى الجنوب لأنه حتى الناس في الجنوب كانوا يقولون، من الأفضل أن نموت في مدينة غزة بدل الموت في الجنوب" لأن الموت هو نفسه، لكن الحياة في الجنوب لا تطاق وأصعب بكثير من الشمال. إن الناس يعيشون في خيام ويعانون من الإذلال".

إن المذبحة التي تجري يومياً تلقى تشجيعاً حماسياً. وكلما رفض الفلسطينيون التحرك، كلما ارتفعت الأصوات في إسرائيل، مثل المعلق إلياهو يوسيان التي يزعم أنه لا يوجد في غزة مدنيون أبرياء.

لقد كتب المحاضر في شؤون إسرائيل وتاريخ الصهيونية في جامعة بن جوريون آفي باريلي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن الفلسطينيين "مجتمع يعبد الموت ويرفع راية القتل".

إن رابي، وباريلي، وموريس، وكل الجنرالات والجنود الذين يرتكبون جرائم حرب ضد المدنيين في مأمن تام. إنهم لا يخشون الاعتقال في المرة القادمة التي يذهبون فيها إلى شارع أكسفورد في لندن للتسوق لشراء هدايا عيد الميلاد أو مشاهدة أحدث مسرحية موسيقية في ويست إند، ولا ينبغي لهم أن يخشوا ذلك، فهناك غياب تام للإدانة أو الضغوط من جانب العدد المتناقص من البلدان التي لاتزال تدعم إسرائيل.

*صامتة أو متواطئة*

إن وسائل الإعلام صامتة أو متواطئة. ففي البداية وصفت قناة سكاي نيوز الجنود الذين قتلوا في هجوم صاروخي شنه حزب الله على قاعدة عسكرية بأنهم "ضحايا مراهقون". في نفس العنوان الذي أشار إلى مقتل 23 شخصاً في مدرسة قصفتها إسرائيل بالأرقام فقط.

تشير هيئة الإذاعة البريطانية بشكل روتيني إلى حصيلة القتلى المدنيين كما تدعي حماس، وليس حتى من قبل هيئة صحية "تديرها حماس". وعلى نحو مماثل، أجرى محرر الشرق الأوسط في هيئة الإذاعة البريطانية جيريمي بوين مقابلة مع آيلاند، بحياد مدروس، وكأن خطته كانت وجهة نظر مشروعة. وتستخدم هيئة الإذاعة البريطانية تقاريرها عن لبنان كسلاح للمساعدة في إخفاء جرائم إسرائيل.

لم يشر بوين أو يبلغ عن حقيقة وجود قضيتين رئيسيتين في المحكمة حول جرائم الحرب والإبادة الجماعية في اثنتين من أعلى محاكم العدل الدولية التي تعد خطة آيلاند دليلاً رئيسيًا عليها. ربما يعتقد بوين أن هذه القضايا غير ذات صلة أو أن اتفاقيات جنيف والإبادة الجماعية أصبحت حبراً على ورق.

يكرس آيلاند نفسه طاقته ووقته لزعم أن كل ما يقترحه قانوني، لكن بوين كمراسل لم يتحداه أو يسعى إلى التحقق من مزاعمه. هل كانوا ليبلغوا عن مذبحة صبرا وشاتيلا بهذه الطريقة؟ إن نفس الشيء بالضبط يحدث الآن في مخيم جباليا للاجئين.

ربما لا تعتقد هيئة البث الإذاعي التابعة لنا أن واجبها في الخدمة العامة يلزمها بالإشارة في تقاريرها إلى مجموعة هائلة من الآراء القانونية الدولية التي توجد الآن حول هذا الموضوع.. إن كلاً من هيئة الإذاعة البريطانية وشبكة سكاي نيوز تعملان بشكل روتيني على طمس التمييز بين المقاتلين المسلحين والمدنيين العزل، وهو ما تسعى إليه إسرائيل. إن الصمت يكسب الوقت. والوقت يشتري الموت.

إن محاولة بايدن الأخيرة لفرض الحصار والتجويع على شمال غزة تسير على خطى محاولته الفاشلة بشكل واضح لمنع نتنياهو من احتلال رفح. فقد هدد آنذاك بوقف تسليم القنابل الثقيلة. ولكن تهديده لم يوقف توريد الأسلحة ولم يمنع الاحتلال الكامل للحدود مع المجازر اليومية.

قال برنامج الغذاء العالمي إن كل المساعدات توقفت عن الدخول إلى شمال غزة لمدة 16 يومًا، لكن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع أعطياهم 30 يومًا أخرى قبل أن يبدؤوا "إعادة تقييم" للمساعدات العسكرية.

قالت ناتاشا هول، زميلة بارزة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) لموقع ميدل إيست آي: "من منظور إنساني، فإن الموعد النهائي لمدة 30 يومًا هو في الأساس حكم بالإعدام، خاصة بالنسبة لأولئك في شمال غزة الذين يواجهون المجاعة".

*إسرائيل الصغرى، إسرائيل الكبرى*

إذا نجحت خطة إسرائيل لشمال غزة، فإن جنوب لبنان سيكون التالي. قال مستشار الأمن القومي السابق ورئيس أركان الأمن القومي مائير بن شبات إن إسرائيل لديها ثلاثة خيارات في عمليتها الحالية في لبنان: إنشاء منطقة أمنية تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية، أو تقديم تسوية سياسية تسمح لإسرائيل بفرض نظام جديد على الحدود، أو إفراغ الأرض على طول الحدود بالكامل.

إن شبات يفضل البديل الأخير: "إن فرض القانون في المنطقة العازلة سيتم من قبل إسرائيل من خلال الجمع بين الاستخبارات والنار. وتكمن ميزة هذا البديل في انخفاض تكاليف فرض القانون نسبياً وحقيقة أنه يمكن تحقيقه بشكل روتيني دون معضلات خطيرة. وتكمن ميزة أخرى لهذا البديل في الرسالة التي ينقلها: إن الإرهاب ضد إسرائيل تسبب بخسارة الأراضي".

وكما استخدم زعماء إسرائيل الأوائل بن غوريون وليفي إشكول وإسحاق رابين غزو الأراضي كوسيلة لمعاقبة أولئك الذين هاجموا إسرائيل، وكما أدت الهزيمة وخسائر الأراضي إلى اتفاقيات سلام مع مصر والأردن، فإن إسرائيل لابد أن تستخدم الآن نفس التكتيك في لبنان وسوريا، كما يحثها البعض. ففي نهاية المطاف، يزعم الصهاينة المتدينون أن إسرائيل تمتد حتى دمشق.

إن الاستجابة الوحيدة التي قد تثيرها هذه الخطط هي حرب دائمة على كافة الجبهات من جانب كل شعوب العالم العربي. وأولئك الذين يبقون على الهامش اليوم لن يفعلوا ذلك غداً. إن هذه الحرب لن تكون سوى مسألة وقت قبل أن تشمل هذه التكتيكات كل دولة مهددة بالغارات العقابية الإسرائيلية وحدودها المتوسعة باستمرار. وستمزق الأردن مع مرور الوقت معاهدة السلام مع إسرائيل. وستقاتل إيران وحزب الله من أجل حياتهما. لقد استغرقت عملية الإطاحة بطالبان من قبل الأميركيين عام 2001 أسابيع، ثم عشرين عاماً أخرى حتى أجبرتهم طالبان على الرحيل. لقد استغرقت عملية إسقاط تمثال صدام حسين في بغداد في أبريل/نيسان 2003 ثلاثة أسابيع، ثم ثماني سنوات أخرى حتى انتهت المهمة القتالية الأميركية في العراق بالعار والهزيمة.

وهذه ليست سوابق سعيدة لحرب، وستنطوي على أكثر من مجرد الإطاحة بالأنظمة القمعية غير الشعبية في أفغانستان والعراق. وستنطوي هذه الحرب على الهوية ذاتها للسُنّة والشيعة في سوريا والأردن والعراق وإيران. وستكون هذه الحرب وجودية لكل من شارك فيها. وستكون هذه حرباً حتى النهاية. فهل تنتهي بالغزو أم بالانسحاب؟ أنا لست متأكداً من أن إسرائيل لديها القدرة على إعادة الحسابات والتوقف وإعادة التفكير، وهي تسير بشكل أعمى نحو نهايتها.

موقع ميدل إيست آي البريطاني