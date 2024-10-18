قائد الحرس الثوري يتوعد إسرائيل بضربة “موجعة”

توعد قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، الخميس، بتوجيه ضربة “موجعة” لإسرائيل في حال شنت هجوماً على أهداف إيرانية، وهو ما سبق وتعهدت به إسرائيل بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على أراضيها في بداية الشهر الجاري.

وقال سلامي في تصريحاته: “إذا ارتكبتم خطأ وهاجمتم أهدافاً لنا سواء في إيران أو في المنطقة، سنرد بضربة موجعة.”

وأكد أن أي هجوم إسرائيلي على إيران سيقابل برد مماثل على نفس الموقع داخل إسرائيل.

وجاءت تصريحات سلامي خلال مراسم تشييع الجنرال عباس نيلفوروشان، أحد قيادات الحرس الثوري الإيراني، الذي استشهد في غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت، في هجوم أدى أيضاً إلى استشهاد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في 27 سبتمبر.

تأتي تصريحات سلامي بالتزامن مع تقارير أميركية تشير إلى أن الرد الإسرائيلي على إيران قد يحدث قبل 5 نوفمبر المقبل.

وكانت شبكة “سي إن إن” قد نقلت عن مصادر مطلعة أن إسرائيل تخطط لشن ضربتها قبل هذا التاريخ.

وتزامن هذا الكشف مع وصول منظومة الدفاع الجوي الأميركية “ثاد” إلى إسرائيل، كجزء من الاستعدادات لأي تصعيد محتمل ناتج عن الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني.