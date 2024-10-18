عقوبات أميركية تستهدف 3 مواطنين سوريين

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على ثلاثة شخصيات سورية بتهمة إنتاج وتجارة “الكبتاغون”.

وصرحت وزارة الخارجية الأميركية بأن الولايات المتحدة مستمرة في استهداف تجارة الكبتاغون غير المشروعة، التي تُقدر قيمتها بمليار دولار سنوياً.

الأفراد المشمولون بالعقوبات:

خلدون حمية: أُدرج على قائمة العقوبات بسبب تقديمه دعمًا ماليًا وماديًا للحكومة السورية، ويشمل ذلك الدعم المالي والمادي والتكنولوجي.

وتم إدراجه أيضاً بموجب قانون قيصر، لدعمه الحكومة السورية عن علم.

عبد اللطيف حميدة: رجل أعمال بارز في سوريا ونائب رئيس غرفة صناعة حلب.

وُضع على قائمة العقوبات لتقديمه دعماً ماليًا وماديًا للحكومة السورية.

راجي فلحوط: ينحدر من محافظة السويداء، وقد أسس “قوات الفجر” قبل حلها في عام 2022.

تم إدراجه على قوائم العقوبات لتقديمه دعماً ماليًا وماديًا للحكومة السورية.

تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الولايات المتحدة لتضييق الخناق على شبكات تجارة الكبتاغون في المنطقة.

وكالات