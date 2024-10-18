المقاومة السورية تقصف القاعدة الأميركية في كونيكو

استهدفت المقاومة السورية برشقة صاروخية القاعدة الأميركية في حقل "كونيكو" الغازي، شمالي دير الزور، شرقي سوريا.

كذلك قصف الاحتلال الأمريكي من قاعدة "كونيكو" في اتجاه مناطق سيطرة الجيش العربي السوري، في قريتي خشام ومراط.

واستُهدفت القاعدة الأميركية في حقل "كونيكو"، قبل يومين فقط، حيث هاجمتها المقاومة بعدة صواريخ.

وأشارت المصادر، في حينه، إلى أنّ قصفاً صاروخياً انطلق من قاعدة "التحالف الدولي" في حقل "كونيكو" على منطقة حويجة صكر، والأطراف الشرقية لمدينة دير الزور، الخاضعة لسيطرة الجيش السوري.

وفي الـ29 من أيلول/سبتمبر الماضي، استهدف قصف صاروخي مقرّ قوة المدرّعات الأميركية المتمركزة في قاعدة حقل "كونيكو"، بحسب ما أفاد مراسل الميادين في بغداد.