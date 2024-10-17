بايدن يعلن تعديل الموقف العسكري لقواته في الشرق الأوسط

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه أجرى تعديلات على الموقف العسكري للولايات المتحدة في الشرق الأوسط بهدف تعزيز حماية القوات الأمريكية ودعم التزام واشنطن بأمن إسرائيل في مواجهة التهديدات الإيرانية.

وأوضح بايدن في رسالة موجهة إلى الكونغرس أنه قام بتعزيز الحضور العسكري في المنطقة كجزء من مسؤولياته كقائد أعلى، وفقًا لسلطاته الدستورية.

وأكد أن الجنود الأمريكيين المنتشرين في الشرق الأوسط لعبوا دورًا مهمًا في الدفاع عن إسرائيل

وأشار بايدن إلى قراره بتمديد مهمة مجموعة حاملة الطائرات “يو إس إس أبراهام لينكولن” مع السفن المرافقة لها، ونشر مقاتلات من الجيل الخامس من طراز إف-35 ومدمرات قادرة على التصدي للصواريخ الباليستية.

وأكد أن القوات الأمريكية ستظل متمركزة في المنطقة لحماية مصالح الولايات المتحدة من الهجمات الإيرانية ووكلائها.

وأضاف أنه قد أمر بنشر نظام الدفاع الصاروخي “ثاد” في إسرائيل، مع القوات الأمريكية المسؤولة عن تشغيله، طالما كان هذا الانتشار مبررًا.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنها نصبت بطارية “ثاد” في إسرائيل لتعزيز دفاعاتها، مع التأكيد على أن ذلك ليس لدفع واشنطن إلى النزاع الإقليمي الأوسع.

وأوضح المتحدث باسم البنتاغون، بات رايدر، أن جنودًا أمريكيين وصلوا إلى إسرائيل يوم الاثنين لتشغيل النظام، ومن المتوقع وصول المزيد من العسكريين ومكونات البطارية خلال الأيام المقبلة.

وأشار رايدر إلى أن البطارية ستكون جاهزة للعمل بكامل طاقتها قريبًا، لكنه أضاف أن تفاصيل الجداول الزمنية ستبقى سرية لأسباب أمنية.

في سياق آخر، أفاد موقع أكسيوس بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن قد أشارا إلى ضرورة اتخاذ إسرائيل خطوات عاجلة لتحسين الوضع الإنساني في غزة، لتجنب الإجراءات القانونية المتعلقة بالمساعدات العسكرية الأمريكية.

وجاء ذلك في رسالة بتاريخ 13 تشرين الأول/ أكتوبر إلى المسؤولين الإسرائيليين، حيث عبروا عن القلق العميق للحكومة الأمريكية بشأن تدهور الوضع الإنساني في غزة.

عربي 21