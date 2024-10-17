الكيان يزيل الألغام على حدود سورية لتوغل بري

ذكرت صحيفة “حرييت” التركية، استناداً إلى مصادر مطلعة، أن العدو الإسرائيلي يخطط لإقامة منطقة عازلة في كل من لبنان وسورية.

وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل تسعى لنقل ساحة الصراع من لبنان إلى سورية، حيث كثفت هجماتها على مدن مثل طرطوس، وحماة، وحمص، وحلب، ودرعا، وحتى العاصمة دمشق.

وأفادت الصحيفة بأن القوات الإسرائيلية قد دخلت بالفعل إلى الأراضي السورية، ويبدو أنها لا تنوي التوقف عند هذا الحد.

وأضافت الصحيفة أن الهدف الواضح لإسرائيل هو إنشاء منطقة عازلة في لبنان، تمتد حتى نهر الليطاني.

ولكن هذه الخطوة لن تقتصر على لبنان، إذ تشير التقارير إلى نية إسرائيل إقامة منطقة عازلة أيضاً داخل سورية.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر أمنية أن إسرائيل قامت بإزالة الألغام وأقامت حواجز جديدة على الحدود بين مرتفعات الجولان السورية المحتلة والشريط الحدودي مع سورية.

وتعتقد هذه المصادر أن هذا الإجراء يهدف إلى توسيع العمليات الإسرائيلية على الأرض، بما في ذلك استهداف “حزب الله” من الجهة الشرقية على طول الحدود اللبنانية، ومنع تسلل مقاتليه إلى الداخل.



RT