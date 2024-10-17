شركة نقل داخلي بدمشق تتلاعب بالمحروقات!!

17-10-2024

شركة نقل داخلي بدمشق تتلاعب بالمحروقات!!

في حادثة غير مسبوقة، أفاد مصدر في وزارة النفط عن ضبط تلاعب قامت به إحدى كبرى شركات نقل الركاب الخاصة في محافظة دمشق بمخصصات المازوت. وكشفت المتابعات التي أجرتها اللجنة المعنية عن تلاعب الشركة بمخصصات سبع حافلات، حيث إن كل حافلة تتسع لـ40 راكبًا وتبلغ مخصصاتها اليومية حوالي 90 لترًا.

وبناءً على عدد المركبات المضبوطة، تقدر الخسائر الناتجة عن هذا التلاعب بنحو ربع مليار ليرة شهريًا.

وأكدت المصادر أن لجنة ضبط المخالفات في شركة محروقات، بالتعاون مع الجهات المختصة، ستستمر في جهودها لكشف أي تلاعب من قِبل وسائل النقل في جميع المحافظات. يهدف ذلك إلى حماية حقوق المواطنين وضمان تقديم خدمات النقل بأعلى جودة ممكنة.

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