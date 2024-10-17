زلزال ممتد من ولاية مالاطيا التركية حتى شمالي لبنان 

ضرب زلزال بقوة 6.0 درجات ولاية مالاطيا التركية، وامتد تأثيره إلى مناطق واسعة في محافظات الحسكة ودير الزور وحلب بسوريا، إضافة إلى عدة مناطق في شمال لبنان.

وأفادت السلطات التركية أن الزلزال، الذي وقع منذ قليل، شعر به السكان في ولايات تركية مجاورة مثل ديار بكر وإيلازيغ. وفي سوريا، نقلت وكالة “سانا”أن الهزة شعر بها أيضًا الأهالي في مناطق متعددة بمحافظات الحسكة وحلب ودير الزور.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن “المرصد الأوروبي للزلازل”، بلغت قوة الهزة 6.0 درجات بعمق 9 كيلومترات تحت سطح الأرض. وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور توثق لحظات وقوع الزلزال، وتظهر بعض الأضرار مثل سقوط أجزاء من واجهات المباني على سيارات مركونة بجوارها.

من جانبهم، هرع سكان ولاية مالاطيا إلى الشوارع خوفًا على حياتهم أثناء وقوع الهزة. وكتب وزير الداخلية التركي، علي ييرلي كايا، عبر منصة “إكس” أن هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “أفاد” بدأت عمليات المسح الميداني لتقييم الأضرار الناتجة عن الزلزال الذي بلغت قوته 5.9 درجات في منطقة كالي بولاية مالاطيا جنوب البلاد.

وأكد الوزير التركي أن السلطات تتابع عن كثب التطورات المتعلقة بالزلزال الذي شعر به سكان الولايات المجاورة، وتمنى السلامة للمواطنين المتضررين قائلاً: “حفظ الله بلادنا وأمتنا من الكوارث”.

روسيا اليوم