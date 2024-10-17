إسرائيل تحول قرية لبنانية إلى ركام

قام جيش العدو الإسرائيلي بتحويل قرية “محيبيب” الحدودية الجنوبية في لبنان إلى أنقاض بعد تفخيخ عدد من المنازل وتفجيرها بالكامل. ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقاطع فيديو توثق لحظة تدمير حي كامل في القرية.

تضم قرية “محيبيب” موقعًا تاريخيًا، وهو مقام “النبي بنيامين”، ابن النبي يعقوب، الذي يعود تاريخه لأكثر من 2000 عام.

هذا المزار الديني والتاريخي كان محط أنظار الزوار من سوريا والعراق قبل الاحتلال الإسرائيلي للجنوب، وكان مقامًا بارزًا في منطقة جبل عامل، حيث كان يتكون من غرفتين.

لاحقًا، قامت مؤسسة جهاد البناء الإيرانية بترميمه وتوسيعه ليصبح مزارًا يؤمه الجنوبيون من كل لبنان.

ومع ذلك، لم تسلم القرية ومقامها من الهجمات الإسرائيلية الأخيرة، حيث أصابت آلة الحرب الإسرائيلية المقام وألحقت به أضرارًا كبيرة خلال القصف المتواصل في الأيام الماضية، وفقًا لموقع “النشرة”.

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول 2024، وسّعت إسرائيل هجماتها على لبنان لتشمل العاصمة بيروت، مع بدء توغل بري في الجنوب رغم التحذيرات الدولية.

ونتج عن التصعيد الإسرائيلي مقتل أكثر من 2255 شخصًا، وإصابة الآلاف، وتشريد أكثر من مليون و200 ألف نازح، حسب بيانات رسمية لبنانية.

وكالات