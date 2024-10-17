 المقاومة العراقية تهاجم هدفاً حيوياً في أم الرشراش

أعلنت المقاومة العراقية تنفيذها هجوماً على هدف حيوي في أم الرشراش المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.

وأكدت المقاومة في بيانٍ أنّ "هذه العملية تأتي استمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وشدّدت المقاومة على "استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وكانت المقاومة قد أعلنت فجر يوم أمس الأربعاء، توجيهها ضربةً في اتجاه هدفٍ حيوي إسرائيلي وسط فلسطين المحتلة، لافتةً إلى أنّ العملية نُفّذت بواسطة "طائرة ذات قدرات متطورة".