الخروج العظيم.. هجرة بأعداد غير مسبوقة من إسرائيل

أفادت صحيفة “جيروزاليم بوست” الناطقة باللغة الإنجليزية من القدس المحتلة بأن إسرائيل تشهد موجة هجرة غير مسبوقة، حيث غادر البلاد 40,600 شخص في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي. ويعني ذلك أن المعدل الشهري للهجرة ارتفع إلى حوالي 2,200 شخص مقارنةً بنفس الفترة من العام 2023، حيث يأخذ هؤلاء المهاجرون معهم أموالهم، وشهاداتهم الأكاديمية، ومهاراتهم المهنية.

وذكرت الصحيفة أن هذه الأرقام تعكس الأثر السلبي المحتمل لهذه الهجرة على مستقبل إسرائيل، حتى في المناطق التي لا تشهد صراعات، مثل الشمال والجنوب.

أجرى مكتب الإحصاء المركزي تحديثًا لأسلوب جمع البيانات حول أعداد الإسرائيليين المغادرين والعائدين، معتمدًا على المعايير الدولية لقياس الهجرة وطوّر طرقًا إحصائية جديدة ضمن شعبة الديموغرافيا والتعداد السكاني.

ووفقًا للتقرير، فإن البيانات تشير إلى واقع “مؤلم”، حيث هاجر في عام 2023 نحو 55,400 شخص، وهو رقم قياسي مرتفع مقارنة بمتوسط سنوي بلغ 37,100 شخص في العقد الماضي. في الوقت نفسه، عاد 27,800 إسرائيلي بعد فترات طويلة قضاها في الخارج، مما يعكس زيادة عن المتوسط السنوي البالغ 23,800 شخص.

وعلاوة على ذلك، أظهرت البيانات أن 39% من المهاجرين في عام 2023 ينتمون إلى المناطق الأكثر ثراءً، بما في ذلك تل أبيب والمناطق الوسطى. في حين غادر 28% من سكان حيفا والشمال، و15% من الجنوب، بينما كانت نسبة المهاجرين من القدس 13% ومن “يهودا والسامرة” (الضفة الغربية) 5%.

أشارت الصحيفة إلى أن معدلات الهجرة من إسرائيل شهدت ارتفاعًا خلال فصل الصيف، حيث غادر حوالي 5,200 شخص في الأشهر الخمسة الأولى من العام، بينما ارتفع العدد إلى 7,300 شخص في شهري يونيو ويوليو. في أغسطس، عاد نحو 20,500 إسرائيلي ممن يعيشون عادة في الخارج لزيارة وطنهم.

وبحسب تعريف مكتب الإحصاء المركزي، ارتفع عدد “المهاجرين على المدى الطويل” بنسبة 59% في الأشهر السبعة الأولى من 2023.

بلغ متوسط أعمار الرجال المهاجرين في عام 2023 حوالي 31.6 عامًا، في حين بلغ متوسط أعمار النساء 32.5 عامًا. وشكل الأشخاص في العشرينيات والثلاثينيات من العمر 40% من المهاجرين، على الرغم من أنهم يمثلون حوالي 27% فقط من إجمالي السكان.

وتعتبر الصحيفة أن هذا يشير إلى أن إسرائيل تخسر قوة عاملة كبيرة في مرحلة حرجة، حيث يدخل الكثيرون إلى سوق العمل أو يتابعون دراستهم أو يتلقون تدريبًا في الخارج. ومن بين المهاجرين، كانت نسبة العزاب 48% من الرجال و45% من النساء، في حين هاجر حوالي 41% منهم مع شركائهم، مما يعزز فكرة أن كثيرين قد يهاجرون بصورة دائمة.

وتابعت “جيروزاليم بوست” تحليلها، مشيرة إلى أن المسيحيين غير العرب، الذين يمثل معظمهم مهاجرين من الاتحاد السوفياتي السابق، شكلوا 32.4% من المهاجرين في عام 2023، رغم أنهم يمثلون 4.9% فقط من إجمالي السكان. بالمقابل، كانت نسبة المسلمين والمسيحيين العرب أقل بكثير، حيث لم يمثلوا سوى 6.2% من المهاجرين على الرغم من أنهم يشكلون 21.3% من سكان إسرائيل.

الجزيرة