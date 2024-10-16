وزارة النقل تصدر توضيحاً بشأن سعر اللوحات الجديدة للمركبات
أصدرت وزارة النقل، توضيحاً حول سعر اللوحة الجديدة للمركبات، فيما نفت ما تتناقله بعض صفحات مواقع التواصل حول سعرها ورسوم الفحص الفني.
وبيّنت الوزارة في بيان، أن “سعر اللوحة الجديدة للمركبات تم تحديده من قبل وزارة المالية، متضمناً الرخصة والرسوم وهو 125 ألف ليرة سورية للمركبة التي تحتاج لوحة مفردة، و 250 ألف ليرة سورية للمركبة التي تحتاج لوحتين (مزدوجة) فقط لا غير”.
وأشارت الوزارة إلى أن “ما يتم تناقله من رسوم وأعباء إضافية عن السعر المذكور يختلف من معاملة لأخرى بحسب نوع المعاملة التي تتم في مديرية النقل مثل (نقل ملكية – تسجيل لأول مرة – معاملة تبدلات فنية معينة للمركبة – تغيير فئة المركبة، وغيرها..)”.
وأوضحت الوزارة، أنه “إذا كان على المركبة تأخير فحص فني، فهذا لا علاقة له بمعاملة تبديل اللوحة، وإنما معاملة مختلفة هي معاملة إجراء فحص فني، وقيمة رسوم الفحص الفني محددة وتم الإعلان عنها وهي 90 ألف ليرة سورية للسيارات الصغيرة و 180 ألف ليرة سورية للشاحنات والسيارات الكبيرة”.
وتابعت وزارة النقل، أنه “في حال الرسوب في الفحص الفني تدفع عند الإعادة 25 بالمئة من قيمة الفحص الفني وخلال مدة 15 يوماً، وليس كامل رسم الفحص الفني”.
وأضافت الوزارة، أنه “بالنسبة للفحص الفني فإن النقاط الأساسية التي يتم الفحص فيها وتعرض مالك المركبة للرسوب هي: (الفرامل – الدوزان – كفاءة الإطارات – الإنارة الأمامية – الرؤية الجيدة المحققة للبلور الأمامي)، عدا عن ذلك لا يوجد رسوب إنما نصيحة لمعالجة الأخطاء الفنية في المركبة وسلامتها فنياً”.
تجدر الإشارة إلى أنه يتوجّب على مالك المركبة مراجعة مدير النقل بشكلٍ مباشر في حال تقاضي أو دفع رسوم غير الرسوم المحددة أصولاً، ولأي شكوى أو استفسار حول كل الإجراءات التي تتم بهذا الخصوص، بحسب الوزارة.
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