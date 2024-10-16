وزارة النقل تصدر توضيحاً بشأن سعر اللوحات الجديدة للمركبات

أصدرت وزارة النقل، توضيحاً حول سعر اللوحة الجديدة للمركبات، فيما نفت ما تتناقله بعض صفحات مواقع التواصل ‏حول سعرها ورسوم الفحص الفني.‏

وبيّنت الوزارة في بيان، أن “سعر اللوحة الجديدة للمركبات ‏تم تحديده من قبل وزارة المالية، متضمناً الرخصة والرسوم وهو 125 ألف ‏ليرة سورية للمركبة التي تحتاج لوحة مفردة، و 250 ألف ليرة سورية ‏للمركبة التي تحتاج لوحتين (مزدوجة) فقط لا غير”.

وأشارت الوزارة إلى أن “ما يتم تناقله من رسوم وأعباء إضافية عن السعر ‏المذكور يختلف من معاملة لأخرى بحسب نوع المعاملة التي تتم ‏في مديرية النقل مثل (نقل ملكية – تسجيل لأول مرة – معاملة تبدلات فنية ‏معينة للمركبة – تغيير فئة المركبة، وغيرها..)”.

وأوضحت الوزارة، أنه “إذا كان على المركبة تأخير فحص فني، فهذا لا علاقة ‏له بمعاملة تبديل اللوحة، وإنما معاملة مختلفة هي معاملة إجراء فحص فني، ‏وقيمة رسوم الفحص الفني محددة وتم الإعلان عنها وهي 90 ألف ليرة ‏سورية للسيارات الصغيرة و 180 ألف ليرة سورية للشاحنات والسيارات ‏الكبيرة”.

وتابعت وزارة النقل، أنه “في حال الرسوب في الفحص الفني تدفع عند الإعادة 25 بالمئة ‏من قيمة الفحص الفني وخلال مدة 15 يوماً، وليس كامل رسم الفحص الفني”.

وأضافت الوزارة، أنه “بالنسبة للفحص الفني فإن النقاط الأساسية التي يتم ‏الفحص فيها وتعرض مالك المركبة للرسوب هي: (الفرامل – الدوزان – ‏كفاءة الإطارات – الإنارة الأمامية – الرؤية الجيدة المحققة للبلور الأمامي)، ‏عدا عن ذلك لا يوجد رسوب إنما نصيحة لمعالجة الأخطاء الفنية في المركبة ‏وسلامتها فنياً”.

تجدر الإشارة إلى أنه يتوجّب على مالك المركبة مراجعة مدير النقل ‏بشكلٍ مباشر في حال تقاضي أو دفع رسوم غير الرسوم المحددة أصولاً، ولأي ‏شكوى أو استفسار حول كل الإجراءات التي تتم بهذا الخصوص، بحسب الوزارة.