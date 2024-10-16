نقابة المعلمين ترفع نسبة المساعدات الصحية بين 100% إلى 500%

رفع المجلس المركزي الثاني لنقابة المعلمين، المساعدات الصحية بنسب متفاوتة تتراوح بين 100% إلى 500% اعتباراً من بداية الشهر الجاري، وفق التعليمات التنفيذية المعممّة على الفروع النقابية.

وتضمّن قرار النقابة، أن “المساهمة في العمليات الجراحية بالنسبة للمشافي الخاصة أصبح بواقع 10% من المبلغ المدفوع في الفاتورة أي بسقف 500 ألف ليرة، وللمشافي العامة بواقع 100% من المبلغ المدفوع في الفاتورة بسقف 500 ألف ليرة أيضاً”.

وبيّن القرار، أنه “تم رفع المساهمة في العمليات الجراحية (استئصال أو زرع كلية، استئصال ورم دماغ أو نخامة أو نخاع، قلب مفتوح، قثطرة قلبية مع تركيب شبكة، استئصال فتق نواة لبية، تثبيت فقرات، أمهات دم، مقاغرة إكليلية، إصلاح فتحة بين الأذينتين أو البطينتين، تبديل مفصل، استئصال حنجرة)، من 100 ألف ليرة إلى مليون ليرة”.

وذكرت النقابة، أنه “تم تعديل سقف المساهمة بالنسبة للمعالين بواقع 10% من المبلغ المدفوع في الفاتورة بسقف 250 ألف ليرة في المشافي الخاصة، وبواقع 100% بسقف المبلغ نفسه في المشافي العامة”.

وتابعت النقابة، أنه “تم تعديل المساهمة في دخول المشافي العامة أو الخاصة بقصد المعالجة للشخص نفسه وللمعالين، لتصبح 50% من المبلغ المدفوع بما لا يتجاوز 250 ألف ليرة مرتين بالنسبة للمعلمين، وبما لا يتجاوز 100 ألف ليرة بمعدل مرة سنوياً للمعالين”.

وتضمّن قرار النقابة، أيضاً، تعديل المساهمة في “البدائل الصناعية والتي أصبحت: رأس فخذ وقنية رغامى وحلزون لكل منها مبلغ 50 ألف، 30 ألف لكل أذن، حنجرة صناعية وجهاز ناظم الخطى 100 ألف، أنبوب التهوية 50 ألف، النظارة الطبية 50 ألف”.

وذكر قرار النقابة تعديلات المساهمة في البدائل أينما وردت في فاتورة مستشفى أو إيصال مستقل، إذ أصبحت لكل من المفصل الصناعي 200 ألف، مواد استجدال 100ألف، القرنية والعدسة 100 ألف لكل منها، الشبكة والدسام والبالون 100 ألف لكل منها، صمام 200 ألف، وصلة سريانية 50 ألف”.

يُذكر أن نقابة المعلمين رفعت خلال آذار الفائت، سقف الوصفة الطبية النقابية إلى 60 ألف ليرة، وبنسبة الحسم المعمول بها 50% للأدوية الوطنية و 25% للأدوية الأجنبية والفيتامينات والمتممات الغذائية والأدوية النباتية.