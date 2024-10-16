رئيس مجلس الوزراء يحمل المحافظين مسؤولية إدارة كمية المحروقات المخصصة لكل محافظة

أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد غازي الجلالي، خلال جلسة المجلس الأسبوعية، الثلاثاء أنه “يقع على عاتق المحافظين إدارة الكميات من الوقود المخصصة للمحافظة وفق الأولويات ذات الأهمية وفي مقدمتها توفير متطلبات قطاع النقل الجماعي”.

وشدد “الجلالي أنه لن “يُسمح للجان المحروقات في بعض المحافظات أن تؤثر سلباً في خدمات المواطنين، وسيتم تقييم كفاءة عمل هذه اللجان واتخاذ ما يلزم حيالها”.

وكلف “الجلالي” وزير الإدارة المحلية والبيئة التنسيق مع المحافظين لمعالجة الخلل في عمل النقل الجماعي ببعض المحافظات، وفق ما ذكرته رئاسة المجلس عبر حساباتها الرسمية.

وشدد “الجلالي” على أن “وجود نقص في الكميات المتوفرة من الوقود على المستوى الوطني لا يبرر ظهور مثل هذا الخلل الحاد في بعض المحافظات”.

يشار إلى أن عدة محافظات شهدت وما تزال أزمة نقل نتيجة عدم توفر مادة المازوت المخصص للميكرو باص “السرفيس” والبولمانات ما أدى لازدحام الكراجات بالمواطنين العاجزين عن السفر إلى منازلهم.

يذكر أن اثنين من كبار من أطلق عليهم في حلب “مافيا المحروقات” والذين تم توقيف أحدهم وإعفاء الاخر من منصب نقابي مهم، كانا عضوي مجلس محافظة حلب، تحت إدارة المحافظ الحالي نفسه.