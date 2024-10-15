الشيخ نعيم قاسم: العدو الاسرائيلي وحشٌ هائج و نحن من سنمسك رسنه و نعيده الى الحظيرة اصبروا قليلا

أكد نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، أن النتائج التي حققها المجاهدون على الحافة الأمامية للميدان في جنوب البلاد كانت أعظم مما كانوا يتوقعون، معاهداً أهالي البلدات الجنوبية الذين نزحوا ودمرت منازلهم بعودة قريبة وإعادة إعمار.



وقال الشيخ قاسم في كلمة له اليوم “أملنا بالنصر لا حدود له”، مجددا التأكيد على دور الشهيد السيد حسن نصر الله في صنع هذه المقاومة وتهيئتها للنصر.



وشدد الشيخ قاسم على أن إسرائيل كيان توسعي يريد المنطقة كلها ويريد أن يتحكم بالعالم كله وقائم على القتل والعدوان والإجرام، وأن لبنان يقع ضمن المشروع التوسعي الإسرائيلي، وأن المساندة لفلسطين هي دفاع عن لبنان.



وأشار إلى أن العدو وضع في معركة لبنان 3 مراحل أولها ضرب القادة وثانيها إنهاء وجود حزب الله وثالثها صياغة لبنان بطريقة يرضى عنها الأمريكي والإسرائيلي، مؤكداً أن العدو لم يتمكن من تحقيق أهدافه لذلك توجه لقتل قوات اليونيفيل وجنود الجيش اللبناني.



ونوه الشيخ قاسم إلى أن المقاومة انتقلت منذ جريمة تفجير البيجزر في 17 أيلول الماضي من مرحلة الإسناد إلى مرحلة الحرب المباشرة مع العدو، قائلا إن “العدو صار وحشاً هائجا.. وأبشركم أننا من سيمسك رسن العدو ويعيده إلى الحظيرة”.



وأضاف: “بدأنا منذ أسبوعين مرحلة الميدان في الحافة الأمامية وبدأ مجاهدونا يواجهون قوات العدو في عدة محاور وما أنجزه المجاهدون خلال هذين الأسبوعين كان أكبر مما كانوا يتوقعون”.



وكشف الشيخ قاسم أن حزب الله قرر معادلة جديدة هي معادلة “إيلام العدو” التي بدأت بضربة بنيامينا، وقال في السياق: “ضرباتنا وصلت إلى حيفا وما بعد بعد حيفا كما أراد السيد الشهيد”.



ووجه الشيخ قاسم رسالة للجبهة الداخلية الإسرائيلية أكد فيها أن الحل فقط هو وقف إطلاق النار، مؤكدا أن الحزب لا يتحدث من منطق ضعف.



وأضاف في رسالته: “أقول للجبهة الداخلية الإسرائيلية لا تصدقوا أقوال مسؤوليكم عن قدراتنا بل انظروا إلى أعداد قتلاكم وجرحاكم”.

وأكد الشيخ قاسم أن حزب الله قوي رغم الضربات القاسية التي تلقاها، منوها لدور الشعب اللبناني والحلفاء والإعلام النبيل والوحدة الوطنية التي أخرست أصوات النشاز، بحسب تعبيره.



كما وجه رسالة للمجاهدين على الخطوط الأمامية قال فيها: “أنتم عنوان العزة والكرامة وأنتم الأمل وبشائر النصر وأنتم أمانة الشهداء والأسرى والجرحى والعوائل التي ضحت وثقتنا بكم كبيرة”.





وقال مخاطبا الشعب اللبناني: “نحن في وطن واحد وإسرائيل هي من يعطل حياتنا بعدوان مستمر والتفافكم الوطني يساعد لنبني وطننا”.

كما تعهد للأهالي النازحين من جنوب لبنان جراء الحرب بأن يعودوا قريبا إلى منازلهم، وقال في السياق: “يا أشرف الناس نعلم أن التضحية كبيرة لكن علينا أن نتحمل ونصبر.. وأعدكم كما وعدكم الشهيد السيد نصر الله أنكم ستعودون إلى منازلكم التي ستعود أجمل مما كانت”.

