المقاومة اللبنانية تستهدف العدو الإسرائيلي في عدد من المواقع
استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم عدداً من المواقع التابعة للعدو الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية، كما صدت محاولة تقدم لقواته عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.
وقالت المقاومة في بيان: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة ودفاعاً عن لبنان وشعبه استهدف مقاتلو المقاومة صباح اليوم تحركاً لِقوات العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج بِصلية صاروخية”.
كما أعلنت المقاومة في بيان آخر أنه وأثناء محاولة تسلل قوة مشاة للعدو الإسرائيلي إلى أطراف بلدة رب ثلاثين الجنوبية من الناحية الشرقية صباح اليوم، خاض مقاتلو المقاومة اشتباكات عنيفة معها بالأسلحة الرشاشة والصاروخية ومنعوا تقدمها وما زالت الاشتباكات مستمرة كما اشتبكت المقاومة اللبنانية مع قوات العدو الاسرائيلي التي تحاول التسلل في وادي هونين.
وفي بيانات أخرى، أعلنت المقاومة أن مقاتليها استهدفوا مستوطنة “كريات شمونة” بِصلية صاروخية، كما استهدفوا تجمعاً لِقوات العدو في موقع المرج بِصلية صاروخية، وتجمعاً لقوات العدو في منطقة السدانة وبركة النقار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصلية صاروخية.
كما استهدف مقاتلو المقاومة تجمعاً لقوات العدو في خلة وردة بصلية صاروخية، إضافة إلى تجمع لقوات العدو في موقع المرج للمرة الثانية وتجمع لقوات العدو في موقع البغدادي بصليات صاروخية.
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