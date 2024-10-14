14-10-2024
3 ملايين شجرة زيتون في محافظة ريف دمشق والانتاج يتجاوز 40 ألف طن
قدرت مديرية زراعة ريف دمشق إنتاج محصول الزيتون للموسم الحالي بحوالي 40,277 ألف طن( 34,678 ألف طن من الزراعة المروية و 5,599 آلاف طن من الزراعة البعلية).
وبحسب مديرية الزراعة يعادل إجمالي المساحة المزروعة بالزيتون 19,405 هكتار، (12,208 هكتار مروية و 7,196 هكتار بعلية)
وبلغ إجمالي عدد الأشجار في المحافظة أكثر من 3 ملايين شجرة المثمر منها حوالي. 5. 2 مليون شجرة
ويوجد في محافظة ريف دمشق حوالي 14 معصرة خلال الموسم الحالي 8 منها في منطقة قطنا التي تمثل من 40% إلى 50% من إجمالي إنتاج محصول الزيتون في المحافظة.
وأهم الأصناف المنتشرة في ريف دمشق( دان، جلط، مصعبي، تفاحي، صوراني، قيسي، نبالي).
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