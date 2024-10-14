إضراب عام في مدينة منبج المحتلة بريف حلب

شهدت مدينة منبج المحتلة بريف حلب الشرقي، إضراباً عاماً، الاثنين، شمل إغلاق كافة المحال التجارية، وفق ما نقلته مواقع معارضة.

وأتى الإضراب لتنفيذ عدد من المطالب، منها إطلاق سراح المعتقلين بسجون “قسد”، ووقف حملات تجنيد القاصرين والمنهاج التعليمي الذي فرضته “الإدارة الذاتية”.

وطالب سكان المدينة، وفق المواقع، بتسليم إدارة المنطقة بالكامل لأبناء منبج، وعدم فرض إدارة عسكرية من قبل كوادر “قسد”.

وأشارت المصادر إلى أن إعلام “قسد” تحدّث عن إرسال رتل عسكري إلى المدينة، بحجة “إعادة السيطرة على المنطقة”.

يُذكر أنه خرجت قبل أيام، مظاهرة في مدينة منبج، رفضاً للمنهاج التعليمي الذي فرضته “الإدارة الذاتية”، إذ أكّد الأهالي “مخالفته للقيم الدينية وعادات وتقاليد أبناء المنطقة”.