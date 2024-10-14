ارتفاع سعر غرام الذهب في السوق المحلية 3 آلاف ليرة

ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية، الاثنين، 3 آلاف ليرة للغرام ‏الواحد ‏عيار 21 عن السعر الذي سجّله يوم السبت الماضي، بحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع ‏المجوهرات ‏بدمشق.

وسجّل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع مليوناً ‏و125 ألف ‏ليرة وسعر شراء مليوناً و 124 ألف ليرة، بينما بلغ سعر ‏الغرام عيار‌‏ 18 سعر مبيع 964286 ليرة، وسعر شراء 963286 ‏ليرة.‏

‏وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ41 مليوناً ‏و 215 ‏ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ9 ملايين ‏و 425 ‏ألف ليرة.‏

وأوضحت جمعية الصياغة عبر حسابها الرسمي، أن “سبب ارتفاع سعر الذهب محلياً يرجع إلى ارتفاع أسعار الأونصة عالمياً والتي سجّلت الاثنين 2662 دولاراً أمريكياً”.

ونوّهت الجمعية على “ضرورة التزام الحرفيين والتقيّد بالتسعيرة ‏النظامية ‏الصادرة عنها وبالرابط الالكتروني، وإعطاء فاتورة نظامية عليها ‏لصاقة ‌‏كيو آر، على أن يتم استيفاء الرسم المالي بعد احتساب سعر الذهب ‏للقطعة ‏مُضاف إليه أجور التصنيع”.

يُذكر أن الجمعية أكّدت أن أي مخالفة ترتكب سيتعرّض ‏الحرفي ‏للمساءلة القانونية والمالية، محددة أرقام الشكاوى الخاصة بها والتي يمكن التواصل من خلالها ‌‏0112230766 و 01122448005‏.