1200 عائلة لبنانية في ضيافة اللاذقية 

في الوقت الذي يسطّر رجال الحزب الملاحم في جنوب لبنان من خلال تصديهم للعدوان “الإسرائيلي”، لا تزال المحافظات والمدن السورية تستقبل العائلات اللبنانية التي نزحت تحت القصف الهمجي للاحتلال.

وبلغ نصيب مدينة اللاذقية من العائلات اللبنانية الوافدة حتى يوم الأحد 13 تشرين الأول الجاري 1200 عائلة توزعت على مراكز الإيواء التي تم تجهيزها لاستقبال الضيوف.

وأوضح عضو المكتب التنفذي المختص في محافظة اللاذقية لقطاع الصحة والشؤون الاجتماعية، الدكتور موفق صوفي،أن “عدد العائلات الوافدة من لبنان إلى اللاذقية بلغ 1202 عائلة تم استقبالها في مراكز الإيواء في المدينة والريف”.

واستقرت العائلات، بحسب “صوفي” في “شاليهات أفاميا والشاطئ والمرديان والكرنك ونادي الضباط والبسيط وعين البيضا والحفة والشامية”.

وأشار “صوفي” إلى أنه “تم التعميم على المشافي تقديم الخدمات للوافدين بالمجان، كما شكّلت دائرة برامج الصحة العامة في المديرية 4 فرق طبية جوّالة،إضافة لفتح نقطة طبية في شاليهات اتحاد العمال بمنطقة البسيط لتقديم الخدمات الطبية للوافدين”.

الجدير بالذكر أن مديرية الخدمات الفنية في محافظة اللاذقية تقوم حالياً بالتجهيز الهندسي لمركز الإيواء ضمن الحرم الجامعي بالتنسيق والتعاون مع إدارة جامعة تشرين ليكون مجهزاً بكافة الخدمات.

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