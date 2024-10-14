وفاة طفلة إثر سقوطها من الطابق الثامن في حي “برزة” بدمشق

توفيت الطفلة سناء. ز (2 عاماً)، إثر سقوطها من الطابق الثامن في حي “برزة”بدمشق، وفق ما نشرته وزارة الداخلية عبر حساباتها الرسمية، الاثنين.

وذكرت الداخلية، في بيان، أنه “ورد أخبار إلى قسم شرطة القابون حول دخول طفلة مفارقة الحياة إلى مستشفى ابن النفيس إثر سقوطها من منزل ذويها الكائن في الطابق الثامن بأبراج ألماظا خليل بمحلة برزة البلد”.

وتابعت الوزارة، أنه “توجّهت دوريات من القسم المذكور والأدلة الجنائية، وبالتحقيق الأولي تبيّن أن الطفلة تُدعى (سناء ، ز) وتبلغ من العمر عامين”.

يُذكر أنه “تم نقل جثة الطفلة إلى مستشفى دمشق وبإجراء الكشف الطبّي والقضائي تبيّن أن سبب الوفاة هو أذية دماغية بسبب السقوط من شاهق وسيتم تسليمها لذويها، في حين أن التحقيقات لا تزال مستمرة”، بحسب الوزارة.