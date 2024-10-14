الحكومة لم تراعِ ارتفاع التكلفة في تسعيرها للقطن

وافقت رئاسة مجلس الوزراء أمس على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية ‏في القطاعات الصحية والزراعية والخدمية.

ومن التوصيات التي تمت الموافقة عليها تحديد سعر شراء الكيلو غرام ‏الواحد من محصول القطن المحبوب من الفلاحين لموسم عام 2024 بمبلغ ‏قدره 10 آلاف ليرة سورية واصلاً إلى أرض المحالج ومراكز استلام المؤسسة ‏العامة لحلج وتسويق الأقطان، وكذلك تمويل مادة المولاس «الشوندر السكري» ‏من خارج المنصة، نظراً للحاجة الماسة للمادة في عملية إنتاج الخميرة ‏الضرورية في تصنيع رغيف الخبز ولتغطية حاجة المخابز العامة والخاصة ‏من المادة، ولضمان استمرار العملية الإنتاجية في معامل المؤسسة العامة ‏للسكر. ‏

رئيس اتحاد العام للفلاحين أحمد إبراهيم أوضح أن التسعيرة التي أقرت من الحكومة بناء على اقتراح اللجنة الاقتصادية كانت أقل من التسعيرة التي طالب بها الاتحاد والبالغة 13 ألف ليرة، لافتاً إلى أن قرار الحكومة ثبت السعر المعمول به خلال العام الماضي رغم زيادة تكاليف الإنتاج خلال هذا الموسم بحوالي 15 بالمئة عن الموسم الماضي.

وأضاف: كانت تسعيرة العام الماضي بربح 60 بالمئة بعد احتساب التكلفة، في حين تم التسعير هذا العام بعد احتساب التكلفة بحوالي 7500 ليرة أي بربح يعادل 30 بالمئة تقريباً، ما يعني أن تسعيرة الحكومة جاءت على حساب تخفيض أرباح الفلاحين.

وعن تأثير أجور النقل على الفلاح في حال ارتفعت بشكل أكبر، قال: في هذه الحالة سنسعى لدى الحكومة للحصول على مكافأة نقل للفلاحين تغطي التكاليف الإضافية إن حصلت.

كما تمت الموافقة على العقد المبرم لمصلحة وزارة الثقافة لتحسين وتطوير ‏وضع الشبكة الحاسوبية والإنترنت في مكتبة الأسد الوطنية، والموافقة على ‏العقد المبرم بين الهيئة العامة للمدينة الجامعية بحلب والشركة العامة للبناء ‏والتعمير لتنفيذ أعمال استبدال وتجديد المرافق العامة في الوحدة السكنية 16‌‏ في المدينة الجامعية بحلب، مع إعادة تأهيل الجناح 101 فيها. ‏

وتضمنت كذلك الموافقة على العقد المبرم بين الهيئة العامة للمدينة الجامعية ‏بحلب ومؤسسة الإسكان العسكرية لتنفيذ أعمال استبدال وتجديد المرافق ‏العامة في الوحدة السكنية 20 في المدينة الجامعية بحلب، لتأمين السكن لعدد ‏أكبر من الطلاب، والموافقة على العقد المبرم بين جامعة حلب ومؤسسة تنفيذ ‏الإنشاءات العسكرية فرع حلب للقيام بأعمال فصل قسم المسرع الخطي ‏ومعالجة الأضرار الناتجة عن الزلزال في مشفى الأورام بحلب، بقيمة 10‌‏ مليارات ليرة سورية، وذلك نظراً لحاجة الجامعة لتجهيز مشفى الأورام لكونه ‏مشروعاً حيوياً واستراتيجياً في المنطقة الشمالية، واستثمار جزء من المشفى ‏الخاص بالمسرع الخطي ووضعه في الخدمة ومعالجة الأضرار الناتجة عن ‏الزلزال في المشفى.

كما شملت التوصيات التي تمت الموافقة عليها أيضاً تأمين مستلزمات التنقية ‏الدموية لزوم جهات القطاع الصحي العام (جلسات غسيل كلية أطفال)، بقيمة 1.8 مليار ليرة سورية وتقديم مستهلكات التخدير «دارة تخدير– دارة ‏منفسة» لزوم القطاع الصحي العام بقيمة 524 ألف دولار، والعقد المبرم ‏لتقديم مستهلكات التخدير «قسطرة وريدية» لزوم القطاع الصحي العام بقيمة ‌‏18 مليار ليرة سورية، بهدف الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية ‏للمواطنين بالشكل الأمثل وتخفيف الأعباء المالية عن المرضى وتقديم ‏مستهلكات الجراحة العامة لزوم القطاع الصحي العام بقيمة 9 مليارات ليرة ‏سورية

الوطن