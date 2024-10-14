المقاومة العراقية تهاجم أهدافاً في غور الأردن وحيفا

أعلنت المقاومة العراقية، مهاجمة هدف حيوي في غور الأردن بواسطة الطيران المسير. وكانت المقاومة الإسلامية في العراق - سرايا أولياء الدم، قد أعلنت قبل ذلك، استهدافها بالمسّيرات هدفين حيويين في حيفا.

وكانت المقاومة العراقية، قد هاجمت يوم أمس الأحد، مرتين، هدفاً حيوياً في الجولان المحتل، بواسطة الطيران المسيّر.

ونشرت مشاهد من إطلاق لطيران مسيّر في اتجاه هدف عسكري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي بياناتها، أكّدت المقاومة "استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة"، استمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال، و"نُصرةً لفلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وكانت المقاومة قد هاجمت أيضاً، يوم السبت الماضي، هدفاً حيوياً في الجولان السوري المحتل، عبر الطيران المسيّر أيضاً.