طائرة مساعدات إيرانية للوافدين من لبنان

وصلت اليوم إلى مطار اللاذقية الدولي طائرة محملة بمساعدات إيرانية ‏في ‏إطار الجهود الإنسانية لدعم ومساعدة الوافدين من لبنان ‏إلى ‏سورية، جراء العدوان الإسرائيلي.‏

وتشمل المساعدات مواد غذائية وإغاثية وطبية، بما في ذلك خيم ومصابيح كهربائية ‏وأدوات ومستلزمات غذائية وأخرى طبية، ليصار إلى ‏نقلها وتوزيعها على ‏مستحقيها من الأسر الوافدة.‏

وقامت الجهات المختصة بمطار اللاذقية وبالتعاون مع القوات الروسية ‏العاملة ‏في مركز التنسيق الروسي بقاعدة حميميم بالإشراف على تفريغ ‏حمولة طائرة ‏المساعدات.