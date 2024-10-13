طائرة مساعدات إيرانية للوافدين من لبنان

13-10-2024

طائرة مساعدات إيرانية للوافدين من لبنان

وصلت اليوم إلى مطار اللاذقية الدولي طائرة محملة بمساعدات إيرانية ‏في ‏إطار الجهود الإنسانية لدعم ومساعدة الوافدين من لبنان ‏إلى ‏سورية، جراء العدوان الإسرائيلي.‏

وتشمل المساعدات مواد غذائية وإغاثية وطبية، بما في ذلك خيم ومصابيح كهربائية ‏وأدوات ومستلزمات غذائية وأخرى طبية، ليصار إلى ‏نقلها وتوزيعها على ‏مستحقيها من الأسر الوافدة.‏

وقامت الجهات المختصة بمطار اللاذقية وبالتعاون مع القوات الروسية ‏العاملة ‏في مركز التنسيق الروسي بقاعدة حميميم بالإشراف على تفريغ ‏حمولة طائرة ‏المساعدات.

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