13-10-2024
طائرة مساعدات إيرانية للوافدين من لبنان
وصلت اليوم إلى مطار اللاذقية الدولي طائرة محملة بمساعدات إيرانية في إطار الجهود الإنسانية لدعم ومساعدة الوافدين من لبنان إلى سورية، جراء العدوان الإسرائيلي.
وتشمل المساعدات مواد غذائية وإغاثية وطبية، بما في ذلك خيم ومصابيح كهربائية وأدوات ومستلزمات غذائية وأخرى طبية، ليصار إلى نقلها وتوزيعها على مستحقيها من الأسر الوافدة.
وقامت الجهات المختصة بمطار اللاذقية وبالتعاون مع القوات الروسية العاملة في مركز التنسيق الروسي بقاعدة حميميم بالإشراف على تفريغ حمولة طائرة المساعدات.
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