صدور نتائج مفاضلات القبول الجامعي للعام 2025-2024

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم نتائج المفاضلات العام ‏والموازي ومنح الجامعات الخاصة والكليات الطبية للجامعات الخاصة و‏مفاضلة الفرع الأدبي ومفاضلة الثانويات المهنية وذوي الشهداء وأبناء ‏أعضاء الهيئة التدريسية وأبناء المحافظات الشرقية للعام الدراسي 2024-2025.‏

وأشارت الوزارة في إعلانها إلى أنه يمكن الاطلاع ‏على النتائج والحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة للتسجيل في الجامعات ‏والمعاهد للعام الدراسي 2024-2025 من خلال موقعها الإلكتروني وقناتها ‏على التلغرام وصفحتها الرسمية على موقع التواصل

الاجتماعي فيسبوك ‏وموقع المفاضلة الإلكتروني، مبينة أن نتائج مفاضلات السوري غير المقيم ‏والطلاب العرب والأجانب وذوي الإعاقة وحملة الشهادات غير السورية.. ‏جامعات خاصة ستصدر خلال الأيام القادمة.

وكانت الوزارة أعلنت في التاسع والعشرين من شهر آب الماضي مفاضلات ‏القبول الجامعي للعام الدراسي 2024-2025 للفروع العلمي والأدبي ‏والمهني، وحددت مدة التقدم لها خلال الفترة ما بين ال 8 والـ 26 من أيلول الماضي‌‏.‏