صدور نتائج مفاضلات القبول الجامعي للعام 2025-2024
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم نتائج المفاضلات العام والموازي ومنح الجامعات الخاصة والكليات الطبية للجامعات الخاصة ومفاضلة الفرع الأدبي ومفاضلة الثانويات المهنية وذوي الشهداء وأبناء أعضاء الهيئة التدريسية وأبناء المحافظات الشرقية للعام الدراسي 2024-2025.
وأشارت الوزارة في إعلانها إلى أنه يمكن الاطلاع على النتائج والحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة للتسجيل في الجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2024-2025 من خلال موقعها الإلكتروني وقناتها على التلغرام وصفحتها الرسمية على موقع التواصل
الاجتماعي فيسبوك وموقع المفاضلة الإلكتروني، مبينة أن نتائج مفاضلات السوري غير المقيم والطلاب العرب والأجانب وذوي الإعاقة وحملة الشهادات غير السورية.. جامعات خاصة ستصدر خلال الأيام القادمة.
وكانت الوزارة أعلنت في التاسع والعشرين من شهر آب الماضي مفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2024-2025 للفروع العلمي والأدبي والمهني، وحددت مدة التقدم لها خلال الفترة ما بين ال 8 والـ 26 من أيلول الماضي.
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