مجزرة جديدة بحق الأطفال في مخيم الشاطئ

ارتكب الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ373 من عدوانه المستمر على قطاع غزة، مجزرةً جديدة، مستهدفاً مجموعةً من الأطفال في أثناء لعبهم في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزّة.

الاحتلال ارتكب مجزرته بحق أطفال، ما أدى إلى ارتقاء 5 منهم وإصابة آخرين، غالبيتهم من الأطفال في حصيلةٍ أولية.

إلى ذلك، يواصل الاحتلال حصار مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وأشار مراسلنا إلى انتشال 3 شهداء من حي تل الزعتر في المخيم، بالإضافة إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين في قصف الاحتلال لمدرسة الفالوجا شمالي القطاع.

وووصلت 3 إصابات إلى مستشفى العودة النصيرات من جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزلاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

هذا وقالت وزارة الصحة في غزّة إنّه لليوم الـ9 من الحصار الإسرائيلي على شمالي القطاع، "هناك العديد من الشهداء والجرحى في الشوارع وتحت الأنقاض فيما لا تستطيع الطواقم الإسعافية من انتشالهم".

وذكرت الوزارة أن الاحتلال يمنع دخول وحدات الدم من جنوبي القطاع إلى مستشفيات الشمال، بينما أشارت إلى أنه تم إدخال كميات قليلة من الوقود إلى مستشفى كمال عدوان بعد عدة محاولات لإدخالها.

كذلك، أكدت أن حصار مستشفيات شمالي القطاع مستمر لليوم الـ9 ما يهدد حياة المرضى، وفي ذات السياق، ناشدت مستشفى المعمداني في غزة بضرورة التبرع بالدم لإنقاذ المصابين.

هذا واستقبلت المستشفيات في القطاع 52 شهيداً و128 جريحاً خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما استقبل مجمع الشفاء مجموعة من المرضى والجرحى والتي تم نقلها من مستشفى كمال عدوان.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة بدء المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال الإثنين المقبل.

يأتي كل ذلك، مع إعلان الصحة الفلسطينية في قطاع غزّة أنّ حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، ارتفعت إلى 42227 شهيداً، و98464 جريحاً منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقالت وزارة الصحة خلال تقريرها الإحصائي اليومي للعدوان، إنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 4 مجازر ضد عائلات المدنيين في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 52 شهيداً و128 إصابة.

وأشارت الوزارة إلى أنّه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

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