المقاومة تستهدف دورية استطلاع للاحتلال بمسيّرة الزواري.. وتدمر آلياته 

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد توثّق استهدافها دورية استطلاع إسرائيليةً، بطائرة "الزواري" الانتحارية، في شرقي خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

ويأتي ما نشره الإعلام العسكري لكتائب القسّام بعد 3 أيام على تنفيذ العملية، ففي الـ10 من تشرين الأول/أكتوبر الحالي، استهدفت القسّام الدورية المكوّنة من جيبين و4 جنود، بالمسيّرة الانتحارية "عقاب".

ووثّقت المشاهد تجهيز المجاهدين الطائرة لتنفيذ المهمة، إضافةً إلى رصد جنود الاحتلال، الذين استهدفتهم الطائرة.

وفي إطار التصدي المتواصل لقوات الاحتلال المتوغلة في مختلف محاور القتال ضمن "طوفان الأقصى"، استهدفت كتائب القسّام دبابةً إسرائيليةً من نوع "ميركافا"، بقذيفة "الياسين 105"، في حي الجنينة شرقي رفح، جنوبي قطاع غزة.

بدورها، نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد عن دكّها مركز تحكم وسيطرة تابعاً للاحتلال في منطقة جحر الديك، وسط القطاع، بقذائف "الهاون".

وأظهر الفيديو الذي نشره الإعلام الحربي لسرايا القدس تجهيز رشقة صاروخية، وإطلاقها في اتجاه مستوطنة "سديروت"، في غلاف غزة.

أما في العمليات التي أعلنت عنها، فدمّرت السرايا ناقلة جند إسرائيليةً متوغلةً عند شارع الرائد مع شارع البحر، شمالي غربي قطاع غزة، وذلك بعد تفجير عبوة "ثاقب" مزروعة مسبقاً بها.

وبعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدو سرايا القدس تفجير عبوتين أخريين من نوع "ثاقب" بآليتين عسكريتين إسرائيليتين، في أثناء توغلهما عند منطقة "المثلث" في شارع السكة، جنوبي شرقي حي الزيتون، جنوبي شرقي مدينة غزة.

وفي حي الزيتون أيضاً، أسقطت سرايا القدس طائرةً إسرائيليةً من نوع "كواد كابتر"، خلال تنفيذها مهمات استخباريةً في شارع وادي العرايس.

من جهتها، استهدفت قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، جنود الاحتلال وآلياته في شمالي محور "نتساريم"، جنوبي غربي مدينة غزة.

يُذكر أنّ المقاومة تواصل حوض الاشتباكات العنيفة ضد القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، وخصوصاً في مخيم جباليا، حيث تكبّد "جيش" الاحتلال خسائر إضافية.

والسبت، استهدفت كتائب القسّام دبابةً إسرائيليةً من نوع "ميركافا 4"، بعبوة "شواظ"، قرب مفترق الصفطاوي، غربي المخيم، بينما استهدفت "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105"، في مقبرة "الفالوجا"، في وسطه.

أما شرقي المخيم، فدكّت كتائب القسّام حشداً لقوات الاحتلال، بقذائف "الهاون"، ليبثّ إعلامها العسكري مشاهد توثّق ذلك بُعيد إعلانه.

وقصفت سرايا القدس، السبت أيضاً، مدينة عسقلان المحتلة ومستوطنات غلاف غزة بعدد من الصواريخ.

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