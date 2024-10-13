يوميات المقاومة العربية في مواجهة العدوان الإسرائيلي (13 تشرين1)

- وسائل إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في "الكرميئيل" ومحيطها في الجليل الأوسط

أنباء أولية عن عملية طعن في بئر السبع والخلفية قيد التحقيق

موقع "واللا": ارتفاع عدد الجنود المصابين اليوم على جبهة لبنان إلى 25

لبنان: المقاومة الإسلامية: الاشتباك مع القوة الإسرائيلية المتسللة ما زال مستمراً بالأسلحة الرشاشة



المقاومة اللبنانية تشتبك قوة مشاة للعدو الإسرائيلي حاولت التسلل إلى بلدة القوزح من الناحية الجنوبية

"نيويورك تايمز": العمليات العسكرية الإسرائيلية المتوسعة فشلت في وقف إطلاق صواريخ حزب الله عبر الحدود

وسائل إعلام العدو: نتنياهو: على الأمين العام للأمم المتحدة نقل قوات اليونيفيل من مناطق القتال في لبنان

وسائل إعلام العدو: نتنياهو: على الأمين العام للأمم المتحدة نقل قوات اليونيفيل من مناطق القتال في لبنان

وسائل إعلام العدو: مركز الجليل الطبي في نهاريا: استقلبنا منذ صباح اليوم 17 جندياً إسرائيلياً جراء المعارك عند الحدود الشمالية مع لبنان

وسائل إعلام العدو: نقل إصابات في صفوف "الجيش" من غزة عبر المروحيات

فلسطين المحتلة: وصل إلى مستشفى العودة النصيرات 3 إصابات جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

فلسطين المحتلة: شهداء ومصابون في قصف الاحتلال لمدرسة الفالوجا شمالي قطاع غزة

إيران: عراقتشي: بصراحة ووضوح نقولها ليس لدى إيران أي خطوط حمراء فيما يتعلق بالدفاع عن شعبها ومصالحها

عراقتشي: الولايات المتحدة تعرض قواتها للخطر بإرسالهم إلى "إسرائيل" لتشغيل المنظومات الصاروخية الأميركية

عراقتشي عبر منصة إكس: الولايات المتحدة ترسل بشكلٍ غير مسبوق أسلحة للكيان الصهيوني

فلسطين المحتلة: طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارة على حي الجنينة شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

وسائل إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في "كريات شمونه" ومحيطها

لبنان: العلاقات الإعلامية في حزب الله: العدو المدعوم عسكرياً وسياسياً من أميركا والذي يقصف المستشفيات وسيارات الإسعاف لم يتجرأ على مثل هذه الخطوة إلا لإدراكه العجز الفاضح لما يُسمى بالمجتمع الدولي إزاء هذه الجرائم

لم نُفاجأ أبداً بالجريمة الهمجية الجديدة والتي تضاف إلى سلسلة جرائمه ضدّ الشعبين اللبناني والفلسطيني وذلك بعد عجزه الفاضح في ميدان المواجهة المباشرة مع مجاهدينا

أقدم العدو الإسرائيلي صباح اليوم الأحد ما بين الساعة (08:30) و(09:30) بقصف المنطقة الواقعة بين بلدتي حانين والطيري بصواريخ محشوة بالقنابل العنقودية المحرمة دولياً

وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 42227 شهيدا و98464 مصاباً

فلسطين المحتلة: وزارة الصحة في غزة: الاحتلال ارتكب 4 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 52 شهيداً و128 مصاباً خلال الـ 24 ساعة

فلسطين المحتلة: وصول شهيد وإصابتين إلى مستشفى المعمداني من جراء استهدافات الاحتلال على شمالي قطاع غزة

فلسطين المحتلة: قوات الشهيد عمر القاسم: استهدفنا جنود وآليات العدو شمالي محور "نتساريم" بقذائف الهاون

الطائرات الحربية الإسرائيلية تستهدف بلدة كفركلا

وصول شهداء وإصابات إلى مستشفى المعمداني بعد استهداف مفترق الجلاء شمالي غزة

وسائل إعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في الجولان

لبنان: المقاومة اللبنانية: في أثناء محاولة تسلل قوات مشاة العدو الإسرائيلي على مرتفع كنعان في بلدة بليدا عند الساعة (10:00) صباحاً،اشتبك مجاهدو المقاومة مع القوة المتسللة بالأسلحة الرشاشة ضمن مسافة صفر وأوقعوهم بين قتيلٍ وجريح

لبنان: المقاومة اللبنانية: في أثناء محاولة تسلل قوات مشاة العدو الإسرائيلي على مرتفع كنعان في بلدة بليدا عند الساعة (10:00) صباحاً،اشتبك مجاهدو المقاومة مع القوة المتسللة بالأسلحة الرشاشة ضمن مسافة صفر وأوقعوهم بين قتيلٍ وجريح

وسائل إعلام العدو: مراسل صحيفة "يديعوت أحرونوت" في الشمال: إصابة 22 جندياً إسرائيلياً هذه الليلة خلال الاشتباكات عند الحدود مع لبنان.

وسائل إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في "شتولا" في الجليل الغربي

لبنان: المقاومة اللبنانية: سنبقى جاهزون للدفاع عن لبنان وشعبه الأبي المظلوم ولن نتوانى عن القيام بواجبنا لردع العدو عن غطرسته وعدوانه

اليوم

المقاومة اللبنانية: عند الساعة (9:30) من صباح اليوم الأحد مجاهدونا نفذوا عملية إطلاق صلية صاروخية نوعية على قاعدة "طيرة الكرمل" في جنوبي حيفا

فلسطين المحتلة: "جيش" الاحتلال: الضابط والجندي أُصيبا بنيران مضادة للدروع في حادثين مختلفين

فلسطين المحتلة: "جيش" الاحتلال الإسرائيلي: إصابة ضابط وجندي من الكتيبة (9220) بجروح خطيرة خلال المعارك عند الحدود مع لبنان

وسائل إعلام العدو: حوالي 70 قذيفة صاروخية أُطلقت من لبنان منذ منتصف الليل

وسائل إعلام العدو: "يديعوت أحرنوت": هذا هو أكبر ضرر ناجم عن هجوم صاروخي (الهجوم الإيراني) واحد على "إسرائيل" منذ بداية الحرب

وسائل إعلام العدو: "يديعوت أحرنوت": تقدر الأضرار التي لحقت بـ"الممتلكات المدنية" نتيجة الهجوم الإيراني بما بين 150 إلى 200 مليون شيكل

وسائل إعلام العدو: "يديعوت أحرنوت": الأضرار التي لحقت بالممتلكات نتيجة الهجوم الإيراني في الأول من تشرين الأول/أكتوبر كانت كبيرة

لبنان: غارة إسرائيلية على بلدة البازورية

المقاومة العراقية: للمرة الثانية اليوم هاجمنا هدفاً حيوياً في الجولان المحتل بواسطة الطيران المسيّر

فلسطين المحتلة: ارتقاء 5 شهداء بقصف مدفعي إسرائيلي على البريج وسط القطاع

وسائل إعلام العدو: منصة إسرائيلية: إصابة 15 جندياً بجراح الليلة الماضية في منطقة تحشيد للقوات الإسرائيلية في الشمال

المقاومة اللبنانية رصدت فجراً جنود الاحتلال وهم يختبئون خلف موقع لليونيفيل في راميا الحدودية واستهدفتهم

فلسطين المحتلة: ارتقاء 5 شهداء بقصف مدفعي إسرائيلي على البريج وسط القطاع

منصة إعلامية إسرائيلية: إصابة 15 جندياً بجراح الليلة الماضية في منطقة تحشيد القوات في الشمال

فلسطين المحتلة: انتشال 3 شهداء وإنقاذ 7 مواطنين كانوا محاصرين في منازلهم في منطقة الاتصالات في الفالوجا شمالي القطاع

لبنان: المقاومة اللبنانية: عند الساعة (10:10) من صباح اليوم الأحد استهدفنا تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في بلدة مارون الراس بِقذائف المدفعية

فلسطين المحتلة: 6 مصابين معظمهم أطفال إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في حي التفاح شمالي شرقي مدينة غزة

وسائل إعلام العدو: دوي صفارات الإنذار في "يرؤون" في الجليل الغربي

إيران: وزارة الخارجية: اعتماد الولايات المتحدة سياسة التهديد والضغوط القصوى ضد الشعب الإيراني لن يؤثر في إرادة إيران للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها

فرض عقوبات علينا دعماً للنظام الصهيوني يؤدي لاستمرار الاحتلال في تهديد السلام

اليوم

نؤكد حقنا في الرد المناسب على العقوبات الأميركية المفروضة علينا

تدين فرض الولايات المتحدة قرارات حظر على قطاع الطاقة في إيران بذريعة الرد الإيراني على الاحتلال وتصفها بأنها غير قانونية وغير مبررة

- استهدفت المقاومة اللبنانية تجمعاً لقوات العدو في ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصلية صاروخية

- الجنوب: أكثر من 20 قتيلاً وجريحاً في صفوف جيش العدو في كمائن ومواجهات رامية فجر اليوم

- "جيش" العدو عجز لساعات عن سحب قتلاه بعد كمين رامية الأول فجر اليوم جنوب لبنان