سوريا الأولى عربياً في تصنيف الوصفات والأطعمة

احتلت سوريا المرتبة الأولى بين الدول العربية في تصنيف الأطعمة على موقع “TasteAtlas” العالمي لعام 2024، إذ تم توثيق العديد من الأطباق السورية على المنصة.

وتتمتع الأطباق السورية بمكانة مميزة على قوائم “أفضل الأطعمة”، والتي تم تصنيفها بناءً على جودة وتقييمات المستخدمين الذين يقدّمون آراءهم حول هذه الأطباق التقليدية من مختلف دول العالم.

وجاءت سوريا كأول دولة عربية من حيث توثيق الوصفات والأطعمة لعام 2024، تلتها لبنان، ثم مصر، المغرب، الجزائر، وتونس، على الترتيب.

وحققت هذه الدول مراتب مميزة بفضل توثيقها للأطعمة التقليدية والمأكولات المشهورة عالمياً، مثل الكسكس، المشاوي، الشنكليش، والفلافل.

يُشار إلى أن موقع “Taste Atlas” العالمي المتخصص بالمطابخ حول العالم، ينشر تقريراً سنوياً خاص بأفضل 50 مطبخاً عالمياً، استناداً لنوعية الأطعمة الرائجة في البلدان المعنية، آخذين في الاعتبار تنوّعها ودورها في عكس ثقافة البلاد، إضافةً إلى الشعبية التي تتمتع بها.

ويعتبر المطبخ السوري من المطابخ العريقة والمتنوّعة، والذي يستمد تنوّعه من طبيعة المجتمع السوري والمناطق والمدن والقرى، ولكل مدينة من المدن السورية ما يميّزها من الطعام والمأكولات، إضافةً إلى طبق شعبي خاص بها، وهو من بين أفضل مطابخ العالم، بحسب تصنيفات الموقع.