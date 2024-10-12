الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 4 درجات

تستمر درجات الحرارة بالانخفاض بشكل طفيف مع بقائها أعلى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 4 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة بينما يكون ليلاً مائلاً للبرودة بشكل عام بارداً على المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية واحتمال تشكل ضباب خفيف خلال ساعات الصباح الباكر في أجزاء من المنطقة الوسطى والجنوبية والساحلية، الرياح تكون متقلبة إلى غربية بين الخفيفة والمعتدلة أما البحر فخفيف ارتفاع الموج.