إسقاط 47 طائرة مسيّرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن تدمير 47 طائرة مسيّرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، معظمها فوق إقليم كراسنودار وبحر آزوف.

وذكر بيان الوزارة أنه "عندما حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات من دون طيار على أهداف على أراضي روسيا الاتحادية، دمّرت أنظمة الدفاع الجوي واعترضت 47 طائرة من دون طيار أوكرانية".

وقالت الوزارة إنه تمّ اعتراض وتدمير 17 طائرة مسيّرة فوق أراضي إقليم كراسنودار، و16 طائرة فوق بحر آزوف، و12 أخرى فوق كورسك، واثنتين فوق مقاطعة بيلغورود.

وكانت روسيا أعلنت، في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2024، عن تحرير بلدة جيلانوي فتورويي في جمهورية دونيتسك الشعبية.