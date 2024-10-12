يوميات المقاومة العربية في مواجهة العدوان الإسرائيلي (12 تشرين1)

⚡وسائل إعلام العدو: دوي صفارات الإنذار في صفد ومحيطها

⚡منصة إعلامية للعدو: سقوط قذيفة صاروخية في مستوطنة "حولاتا" الواقعة في الجليل الأعلى

⚡طائرات الحربية الإسرائيلية تستهدف بلدات معروب وباريش والخيام جنوب لبنان

⚡فلسطين المحتلة: وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 42,175 شهيداً و98,336 جريحاً منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023

⚡فلسطين المحتلة: وزارة الصحة في غزة: الاحتلال ارتكب خلال الساعات الـ24 الماضية 5 مجازر في القطاع وصل منها إلى المستشفيات 49 شهيداً و219 جريحاً

⚡فلسطين المحتلة: "جيش" الاحتلال الإسرائيلي ينسف مبان سكنية غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

⚡فلسطين المحتلة: شهيد إثر استهدافه من طائرة مسيرة في بلدة عبسان الجديدة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

⚡المقاومة اللبنانية : قصفنا مصنع المواد المتفجرة جنوب مدينة حيفا برشقة من الصواريخ النوعية

⚡المقاومة تعلن استهداف قوة مشاة للعدو الإسرائيلي في زرعيت وجرافة عسكرية بصاروخ موجه في محيط موقع راميا

⚡المقاومة العراقية هاجمنا بالطائرات المسيرة للمرة الثانية صباح اليوم السبت هدفاً حيوياً في الجولان المحتل ، بواسطة الطيران المسيّرة.

⚡المقاومة اللبنانية استهدفنا بصاروخ ‌‏موجه جرافة عسكرية إسرائيلية، بينما كانت تحاول الخروج من محيط موقع راميا باتجاه البلدة، وحققنا إصابة مباشرة.‏

⚡العدو الإسرائيلي يشن غارات على بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان.

⚡فلسطين المحتلة

نسف مباني سكنية في حي الزيتون جنوب مدينة غزة

طيران العدو الحربي يشن غارات غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة

طيران العدو ينفذ قصفا عنيفا في محيط مدرسة شادية أبو غزال بمخيم جباليا شمال القطاع.

انفجارات ضخمة مازالت تسمع شمال قطاع غزة ناجمة عن نسف مباني محيط الصفطاوي والتوام ومنطقة شمال غرب جباليا شمال قطاع غزة



⚡ اطلاق قذيفة مدفعية شرق خانيونس بالقرب من مدرسة ابو نويره جنوب قطاع غزة



⚡زوارق العدو الحربية تستهدف منطقة أبو معلا غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

⚡سلسلة انفجارات ضخمة تهز شمال قطاع غزة ناجمة عن عمليات نسف مباني من قبل الاحتلال في مناطق الصفطاوي التوام وشمال غرب جباليا

⚡الطائرات الحربية المعادية اغارت منذ فجر اليوم وحتى الآن على بلدات :

صريفا - زفتا - البازورية - وكوثرية السياد

القليلة - شمع - باتوليه

⚡إعلام الاحتلال: صفارات الإنذار تدوي في #صفد ومحيطها

⚡حدشوت بزمان العبري:

حدث أمني ضد قوات "الجيش" الإسرائيلي دون تحديد المكان

⚡وصل رئیس مجلس الشوری الإسلامي محمد باقر قالیباف الیوم إلی لبنان.

وبحسب وكالة «إسنا» الإيرانية للأنباء، فإنّ قالیباف يزور بیروت حالیاً بهدف عقد لقاء مع مسؤولي لبنان والتعبیر عن دعم إيران لحرکة المقاومة ووقوفها مع الشعب اللبناني في وجه جرائم الکیان الصهیوني.

وهذه الزیارة تسبق زیارة قالیباف لسویسرا للمشارکة في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي.

وسیغادر قالیباف مساء الیوم بیروت عقب لقائه المسؤولین اللبنانیین متوجها إلی جنيف.

ویتضمن جزء مهم من اللقاءات والخطابات التي یلقیها رئیس البرلمان في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) المقرر عقده غداً الأحد، تبیین جرائم الصهاینة ودعم حرکات المقاومة تجاه هذه الجرائم لإیصال رسالة المظلومة والصمود للشعب اللبناني إلی العالم.

⚡أعلنت بعثة إيران لدی الأمم المتحدة أنّ إيران تعمل علی إرسال المساعدات الإنسانية إلی لبنان عبر الطرق المختلفة.

ورداً علی سؤال «فوکس نیوز» حول إرسال الأسلحة إلی لبنان عبر طائرات الخطوط الجوية الإيرانية، أعلن مکتب الممثلیة الإيرانية أن لبنان لیس بحاجة للمساعدات العسکریة وينبغي أن تركز الأولوية الفورية على وقف إطلاق النار والإغاثة.

⚡مقاومون تمكنوا من إصابة آلية إسرائيلية وتدمير من فيها بعدما كمنوا لقوات الاحتلال عند تخوم الضهيرة

⚡القسام:بعد عودتهم من خطوط القتال .. أكد المقامون انهم استهداف دبابتين من نوع "ميركفاه" وجرافة عسكرية من نوع "D9" بقذائف "الياسين 105" في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب القطاع ورصد مجاهدونا الطيران المروحي للإخلاء

⚡ موقع حدشوت بزمان العبري:

معركة مجنونة بمنطقة "عرب العرامشة" قرب الحدود اللبنانية، بين قوات الجيش الإسرائيلي وعناصر حزب الله، عدد كبير من قوات حزب الله يقاتلون هناك

⚡الإعتداءات الإسرائيلية التي طالت الأراضي اللبنانية بين الساعة 12:00 بعد منتصف الليل والساعة 10:00 صباحاً :*

*غارات من الطيران الحربي:*

- باتوليه

- الحوش

- زفتا

- كوثرية السياد

- صريفا

- القليلة

- شمع

- الداوودية

- الخيام

*قصف مدفعي:*

- رميش

- عيتا الشعب

⚡إصابات جراء غارة من مسيرة صهيونية استهدفت سيارة عند طريق دير قانون رأس العين قضاء صور في جنوب لبنان.

⚡إعلام_العدو

نقل إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.



