تدمير ناقلة جند في بيت لاهيا ومقر للاحتلال في نتساريم

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة، تدمير ناقلة جند غرب مدينة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، بعد استهدافها بعبوة "شواظ" وقذيفة "الياسين 105"، وأوقعت طاقمها بين قتيل وجريح.

ودكّت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى بالاشتراك مع سرايا القدس مقر قيادة وسيطرة في محور "نتساريم" شمال المحافظة الوسطى بقذائف "الهاون عيار 60 ملم".

كذلك، استهدفت قوات الشهيد عمر القاسم، بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين، قوات الاحتلال في محيط "مقبرة الفالوجا" غرب مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة بقذائف الهاون.

وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسّام قد نفذت، يوم أمس، كميناً مركّباً ضدّ قوات الاحتلال في شرقي مخيم جباليا، أوقعت فيه عدداً من الجنود الإسرائيليين بين قتيل ومصاب.

وأوقعت كتائب القسّام سرية مشاة ميكانيكية مؤللة مكوّنةً من 12 مركبةً عسكريةً وشاحنةً محمّلةً بالجنود في كمين.

واستكمالاً للكمين نفسه، استهدفت كتائب القسّام دبابتين إسرائيليتين من نوع "ميركافا" بقذيفة "تاندوم" وعبوة "شواظ"، بعدما حضرتا مع قوة النجدة إلى المكان.

بدورها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إسقاطها 3 طائرات من دون طيار إسرائيلية خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

وأكدت السرايا استهدافها موقع "نتيف هعسراه" ومستوطنات "غلاف غزة" برشقة صاروخية.