حزب الله يجدّد قصف زوفولون شمالي حيفا بعشرات الصواريخ

شنّ حزب الله، مساء الجمعة، قصفاً كثيفاً بعشرات الصواريخ على شمالي حيفا والجليل الغربي، حيث دوّت صفارات الإنذار بصورة متكررة، محققاً إصابات مباشرة، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهدافها تجمعات لجنود الاحتلال في منطقة "زوفولون"، شمالي مدينة حيفا المحتلة، بصلية صاروخية كبيرة أطلقتها عند الساعة الخامسة والنصف من بعد الظهر (بتوقيت بيروت والقدس الشريف).

وبهذا تكون هذه العملية هي الثانية التي يستهدف فيها حزب الله "زوفولون"، بحسب ما أعلنه الإعلام الحربي، إذ استهدف صباحاً تجمعات لجنود الاحتلال فيها بصلية صاروخية.

كذلك، قصفت المقاومة أيضاً، عند الـ5:45، مدينة صفد المحتلة، بصلية ‏صاروخية كبيرة أيضاً.

وقبل ذلك، شنّت المقاومة 3 عمليات متزامنة، ضدّ الاحتلال في مستوطناته الشمالية، عند الخامسة، استهدفت في إحداها تجمعاً لجنود إسرائيليين في غربي "كريات شمونة".

أما في العمليتين الأخريين، فقصف حزب الله تجمعين لقوات الاحتلال في شمالي فلسطين المحتلة، بحيث استهدف كلاً منهما بصلية صاروخية؛ الأول في "كفرجلعادي"، والثاني "كفريوفال".

وبالتزامن مع استهدافه شمالي فلسطين المحتلة في هذا التوقيت، أطلق حزب الله صواريخ في اتجاه الجولان السوري المحتل، بحيث استهدف تجمعاً لقوات الاحتلال في مقر ‏قيادة اللواء المدرّع الـ7 في ثكنة "كاتسافيا"، بصلية صاروخية.

واستهدف، عند الخامسة أيضاً، تجمعاً لجنود الاحتلال في غربي ثكنة "راوية"، في الجولان السوري المحتل، بصلية صاروخية أخرى. ‏

إضافةً إلى ذلك، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان تجمعاً لقوات إسرائيلية في مستوطنة "شوميرا" (عند الـ3:25)، وتجمعات الاحتلال في رأس الناقورة (عند الثالثة)، بصليتين صاروخيتين.

استهداف تحركات جنود الاحتلال وتجمعاتهم عند الحدود

أما عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية، حيث يواصل حزب الله تصديه لقوات الاحتلال التي تحاول التسلل في اتجاه القرى الجنوبية، فاستهدف تحركات لجنود إسرائيليين عند بوابة فاطمة، بقذائف المدفعية، حيث حقق إصابات مباشرة (عند التاسعة)، وفي محيط بليدا، بقذائف المدفعية أيضاً (عند السابعة).

واستهدف أيضاً تجمعاً لجنود الاحتلال في جنوبي يارون بصلية صاروخية (عند الـ6:15)، وآخر عند أطراف بليدا بصلية صاروخية (عند الـ4:40)، وثالثاً في تل شعر مقابل رميش بصلية صاروخية أيضاً (عند الـ3:25).

كما استهدفت المقاومة تجمعاً في "مرغليوت" بقذائف المدفعية، محققةً إصابةً مباشرة (عند السادسة).

في غضون ذلك، نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية مشاهد توثّق استهداف حيفا المحتلة بصليات صاروخية، الجمعة.

ونشر أيضاً مشاهد عن عمليات أخرى استهدف فيها حزب الله مستوطنات "كريات شمونة"، حتسور"، "أمنون"، إضافةً إلى مدينة صفد المحتلة.

في كيان الاحتلال، رصد "الجيش" نحو 80 عملية إطلاق صواريخ من لبنان في غضون دقائق، بعد تفعيل صفارات الإنذار بين الـ5:21 والـ5:24.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن وقوع 4 إصابات من جراء القصف الذي شنّه حزب الله، مؤكدةً تضرر مبنى في "أحيهود"، شرقي عكا المحتلة.

وأجلت مروحيتان عسكريتان إسرائيليتان مصابين من جراء استهدافات حزب الله إلى مستشفى "رمبام" الإسرائيلي، تزامناً مع مواصلة دوي صفارات الإنذار في حيفا المحتلة ومحيطها.

كذلك، تم رصد إطلاق 20 صاروخاً في رشقة صاروخية نحو صفد، حيث دوّت صفارات الإنذار بصورة متكررة.

ودوّت صفارات الإنذار أيضاً في "كريات شمونة"، التي سقط فيها عدد من الصواريخ التي أطلقتها المقاومة الإسلامية في لبنان.

وإلى جانب حيفا وصفد و"كريات شمونة"، دوّت الصفارات في "تل عدشيم" و"أكسال"، قرب مدينة العفولة، شمالي فلسطين المحتلة، و"مسكاف عام" و"المطلة" و"المنارة" و"مرغليوت" في إصبع الجليل، وسهل الحولة في الجليل الأعلى خشية تسلل طائرات مسيّرة.

وفي الجليل الغربي، دوّت صفارات الإنذار في "شوميرا"، رأس الناقورة، "شلومي"، "نطوعه"، "ألكوش"، "شتولا"، "أفيفيم" و"يرؤون".

يُذكر أنّ حزب الله شنّ صباحاً هجوماً بسرب من المسيّرات الانقضاضية على قاعدة قيادة الدفاع الجوي في "كريات إيلعيزر"، في حيفا المحتلة.

واستهدف مجاهدو المقاومة تجمعات لجنود الاحتلال في مستوطنة "يعرا" بصلية صاروخية، وفي مستوطنة "كفرسولد" وثكنة "يفتاح"، بصليتين صاروخيتين كبيرتين.

وفي ساعات الصباح الأولى من الجمعة، استهدفت المقاومة الإسلامية تجهيزات فنيةً موضوعةً على رافعة في موقع "العباد"، بصاروخ موجّه، محققةً إصابةً مباشرة. ‏