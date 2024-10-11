المقاومة تواصل التصدي للاحتلال في جباليا.. وتنفذ عمليات في محاور أخرى من غزة

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية، حماس، تفجير عين نفق في قوة هندسية إسرائيلية راجلة، في منطقة الريان شرقي مدينة رفح، جنوبي القطاع.

وأكدت القسّام أنّ مجاهديها أوقعوا الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح.

ودمّرت الكتائب ناقلة جند إسرائيلية بعد استهدافها بعبوة "شواظ" وقذيفة "الياسين 105"، موقعةً طاقمها بين قتيل وجريح، غربي مدينة بيت لاهيا، شمالي القطاع.

بدورها، أكدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، استهدافها آلية عسكرية إسرائيلية من نوع "ميركافا" بقذيفة " RPG"، في منطقة القصاصيب وسط مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة.

وأعلنت السرايا أن مجاهديها خاضوا اشتباكات ضارية من مسافة الصفر مع قوة إسرائيلية راجلة، في منطقة التوام شمالي غربي مدينة غزة.

وفي عملية مشتركة، قصفت سرايا القدس وقوات الشهيد عمر القاسم وكتائب الشهيد أبو علي مصطفى (الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين) تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال المتوغلين في محيط "الإدارة المدنية" شرق مخيم جباليا بوابل من قذائف الهاون.

ونشرت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى مشاهد توثق عملية مشتركة مع سرايا القدس، استهدفت خلالها مقر قيادة وسيطرة قوات الاحتلال في محور "نتساريم" بقذائف "الهاون".

وأشارت إلى أنّ العملية جاءت "رداً على جرائم الاحتلال ودفاعًا عن شعبينا الفلسطيني واللبناني".

مشاهد من استهداف كتائب الشهيد أبو علي مصطفى بالإشتراك مع سرايا القدس مقر قيادة وسيطرة قوات الاحتلال في محور "نتساريم" شمالي المحافظة الوسطى بقذائف الهاون النظامي عيار 60 ملم ردًا على جرائم الاحتلال ودفاعًا عن شعبينا الفلسطيني واللبناني.

من جهتها، أعلنت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين، استهدافها حشوداً وتجمعات لقوات الاحتلال المتوغلةـ، شمالي غربي مدينة غزة، بعدد من صواريخ "حاصب" التكتيكية.

كما فجرت عبوة معدة مسبقاً بدبابة ٍإسرائيلية من نوع "ميركافا4" في حي القصاصيب وسط مخيم جباليا، محققةً إصابة مباشرة.

تأتي هذه العمليات في إطار مواصلة المقاومة الفلسطينية ملحمة "طوفان الأقصى" رداً على حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.