يوميات المقاومة العربية في مواجهة العدوان الإسرائيلي (11 تشرين1)

⚡ دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية وكذلك عددًا من العمليات ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطنات في شمال فلسطين المحتلة بتاريخ الخميس 10-10-2024، وفقًا للآتي:

1- الساعة 10:00 استهداف مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية كبيرة، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

2- الساعة 10:00 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج بصلية صاروخية.

3- الساعة 10:00 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في بيت هلل بصلية صاروخية.

4- الساعة 10:00 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في معيان باروخ بصلية صاروخية.

5- الساعة 11:15 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في كفرجلعادي بصلية صاروخية.

6- الساعة 11:45 استهداف دبابة إسرائيلية أثناء تقدمها إلى رأس الناقورة بالصواريخ الموجهة مما أدىّ إلى احتراقها وتدميرها وسقوط طاقمها بين قتيل وجريح.

7- الساعة 13:15 استهداف قوة لجنود العدو الإسرائيلي أثناء محاولتها سحب الإصابات من منطقة رأس الناقورة بصلية صاروخية وأصابوها إصابة مباشرة.

8- الساعة 14:00 استهداف قوة لجنود العدو الإسرائيلي أثناء محاولتها مجددًا سحب الإصابات من الآلية المستهدفة في منطقة رأس الناقورة بصلية صاروخية.

9- الساعة 14:00 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في كفرجلعادي بصلية صاروخية.

10- الساعة 14:25 استهداف مستعمرة كرمئيل بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

11- الساعة 15:00 استهداف تحرك لجنود العدو الإسرائيلي في تلة المجدل في ميس الجبل بصلية صاروخية.

12- الساعة 15:15 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في خلة الشنديبة غربي بوابة المنارة بصلية صاروخية.

13- الساعة 15:30 استهداف قوات لجنود العدو الإسرائيلي أثناء تقدمها تجاه منطقة الكنَيسة بين ميس الجبل ومحيبيب بصلية صاروخية.

14- الساعة 15:40 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في كفرجلعادي بصلية صاروخية.

15- الساعة 15:45منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية كبيرة، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

16- الساعة 16:15 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط جبانة يارون بصلية صاروخية.

17- الساعة 16:40 استهداف تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي جنوبي يرؤون بصلية صاروخية.

18- الساعة 17:00 استهداف قوة لجنود العدو الإسرائيلي أثناء محاولتها للمرة الثالثة سحب الإصابات من الآلية المستهدفة في منطقة رأس الناقورة بصلية صاروخية.

19- الساعة 20:05 استهداف قوة لجنود العدو الإسرائيلي أثناء محاولتها للمرة الرابعة سحب الإصابات من الآلية المستهدفة في منطقة رأس الناقورة بصلية صاروخية.

20- استهداف ثكنة يفتاح بصلية صاروخية.

⚡وسائل إعلام العدو : تقديرات أولية بإطلاق أكثر من 20 صاروخا باتجاه خليج حيفا



⚡أكسيوس :



⚡ إدارة بايدن تتقبل شن إسرائيل هجوما كبيرا على إيران لكنها تخشى أن يؤدي ضرب أهداف معينة إلى اندلاع حرب إقليمية.



⚡مسؤولون أمريكيون لوول ستريت جورنال:



- شركائنا العرب أبلغونا أنهم لا يريدون طائرات إسرائيل بأجوائهم و لا يقبلون أن نشن عمليات من أراضيهم ضد إيران.



⚡إعلام العدو: أضرار كبيرة في أحد المصانع في “كريات بياليك” بعد سقوط صاروخ بالمكان

⚡إعلام العدو: إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه موقع للجيش في منطقة راميم بالجليل الأعلى



⚡إذاعة جيش العدو: سقوط قتيلين جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه يرؤون



⚡صفارات الإنذار تدوي في زرعيت بالجليل الغربي



⚡"يديعوت أحرونوت" العبرية: تعريف غزة رسميًا في الجيش الإسرائيلي على أنها ساحة قتال ثانوية لأول مرة منذ 7 أكتوبر ومعظم الاهتمام والموارد لدى الجيش الإسرائيلي موجهة حاليًا إلى لبنان



⚡الاستعدادات لضرب إيران تجري في قطر ..



16 طائرة " تانكر " جوي تابعة لحلف الناتو تحتشد في قاعدة العيديد الامريكية في قطر تتجهز لتزويد المقاتلات الاسرائيلية بالوقود خلال رحلتها نحو الأجواء الإيرانية.



⚡القناة 13 العبرية عن مصدر أمني: توجه إسرائيلي لعدم التصويت على الرد على إيران وتأجيل التصديق عليه حتى اقتراب التنفيذ



⚡"إسرائيل" تمهّد لتعديل القرار 1701 بترحيل قوات اليونيفيل عن الحدود اللبنانية واستبدالها



تعمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة لتقديم مشروع قرار جديد في مجلس الأمن يتيح استبدال اليونيفيل بقوات متعددة الجنسيات



الحادثة الأخيرة التي استهدفت فيها القوات الإسرائيلية مواقع لليونيفيل أثارت غضب الدول الأوروبية، خاصة مع إصابة جنود إندونيسيين.





⚡مصادر استخباراتية أوروبية لـ يديعوت أحرونوت:



المنشآت النووية الإيرانية ليست ضمن خيارات الهجوم الإسرائيلي، ومن الصعب حدوث ذلك دون مساعدة أميركية.



⚡فايننشال تايمز البريطانية :



‏حذر مستشار كبير للمرشد الأعلى الإيراني من أن طهران قد تغير عقيدتها النووية إذا استهدفت "إسرائيل" المنشآت النووية للجمهورية الإسلامية.



‏وقال العميد رسول سنائي راد: "إن ضرب المواقع النووية قد يكون له بالتأكيد تأثير على الحسابات أثناء الحرب وبعدها".



‏ المستشار السياسي لآية الله السيد علي خامنئي، قال لوكالة أنباء فارس الإيرانية: "لقد أثار بعض الساسة بالفعل إمكانية حدوث تغييرات في السياسات الاستراتيجية النووية [لإيران]" مضيفًا ان "مثل هذه الإجراءات [ضربة إسرائيلية على محطات الطاقة النووية الإيرانية] من شأنها أن تتجاوز الخطوط الحمراء الإقليمية والعالمية".



⚡الغارات الإسرائيلية بين الساعة 12:00 منتصف الليل وحتى الساعة 10:00 صباحاً:

- الخيام

- برعشيت

- شقرا

- الزرارية

- الناقورة

- علما الشعب

- قانا

- محرونة

- جبشيت

- شبعا



قصف مدفعي:

- الخيام